Het afscheid van Kimi Räikkönen nadert nu de Formule 1 de laatste twee races van het seizoen afwerkt en hoewel dat voor zijn fans een emotioneel moment zal zijn, kijkt hij er anders naar: “Ik ben blij dat het bijna voorbij is.”

Räikkönen neemt na negentien seizoenen afscheid van de Formule 1. De wereldkampioen van 2007 zwaait af na enkele moeizame jaren bij Alfa Romeo. Afgelopen vrijdag nam Räikkönen alvast afscheid van het personeel in het Zwitserse Hinwil. “Er valt niet veel te zeggen, het was leuk om alle mensen te zien”, zegt Räikkönen op zijn bekende neutrale toon. “Het was leuk”, vat hij het afscheidsfeestje samen.

De laatste twee races van het seizoen naderen, waarmee ook het afscheid van Räikkönen nadert. Maar, typisch voor The Iceman, emotioneel wordt hij daar niet van. “Nee, waarom zou daar emotioneel van worden? Ik ben blij dat het bijna voorbij is. Het is niets om verdrietig van te worden”, aldus de Fin, die voor zijn laatste races geen speciaal doel heeft gesteld. “Net als andere races zo goed mogelijk ons best doen”, is zijn doel. “Het is een nieuw circuit, we zien wel hoe het gaat, maar we doen gewoon zoals altijd en hopelijk hebben we wat plezier.”

Het Jeddah Corniche Circuit is 6.174 kilometer lang en daarmee het langste stratencircuit van de Formule 1-kalender. Een nieuw circuit vraagt altijd om een track walk, al is Räikkönen daar nooit een fan van geweest. De lengte van het circuit nodigt hem dan ook niet uit om een rondje te lopen. “Nog meer reden om niet te lopen, misschien met de fiets of step”, grapt hij over de lengte van het circuit. “Ik heb de safety car rond zien rijden, het ziet er stoffig en snel uit. Maar het is lastig om nu al een oordeel te vellen.”

In die laatste twee races kan de wereldkampioen van 2007 toch nog voor een prijs gaan: de Crypto Overtake Award. Zoals de naam doet vermoeden is dat een prijs voor de coureur met de meeste inhaalacties van het seizoen. Hij staat voorlopig derde, maar heeft net als Sebastian Vettel 115 inhaalacties en nummer één Fernando Alonso heeft er slechts eentje meer. “Misschien moet ik dan laatste starten. Telt het als ik iemand inhaal en hem mij weer laat inhalen?”, grapt de Alfa Romeo-coureur. “Nee, maar we zullen ons best doen en hopelijk verloopt het goed.”

