Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur is ervan overtuigd dat zijn renstal in 2022 weer op het niveau van 2018 kan komen. Hij hoopt dat Alfa Romeo dan dus vaker in het middenveld te zien is en ook een stuk meer punten scoort dan de afgelopen twee seizoenen.

Alfa Romeo heeft het vorig jaar en ook dit seizoen lastig gehad. In 2020 kwam het slechts tot acht punten, dit seizoen doen zij het met elf al ietsje beter, maar de negende plek laat te wensen over. Zeker als gekeken wordt naar de seizoenen 2018 en 2019, toen het team regelmatiger in het middenveld te vinden was en respectievelijk 48 en 57 punten scoorde. Met de nieuwe regels voor 2022, die het veld dichter bij elkaar moeten brengen en het volgen van auto’s wat makkelijker moet maken, hoopt Alfa Romeo weer op dat niveau te kunnen komen.

“De afgelopen twee seizoen waren een beetje lastig voor ons”, erkent Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur. “In 2018 en 2019 deden we het beter en we moeten ook terugkeren in het midden van het middenveld. We moeten vaker in Q3 zien te komen en we weten dat dit een aardige stap vooruit is. We hebben de ontwikkeling van deze auto eind 2020 al beëindigd en we waren dit jaar volledig gefocust op het project voor 2022”, aldus de Alfa Romeo-teambaas.

Vasseur heeft er vertrouwen in dat motorleverancier Ferrari ook een stap vooruit zal zetten. “Ik ben ervan overtuigd dat we weer op het niveau van 2018 kunnen komen”, aldus de Fransman.

