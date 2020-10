Räikkönen ontkent dat hij al getekend heeft voor 2021: ‘Heb nog niks besloten’

Kimi Räikkönen heeft de geruchten dat hij al getekend heeft bij Alfa Romeo voor 2021 naar het rijk der fabelen verwezen. De Fin zegt dat hij geen optie in zijn contract heeft gehad en benadrukt dat hij niets heeft getekend: “Ik heb zoveel in het nieuws gelezen de afgelopen jaren, ik ben gestopt met alles geloven.”

Het contract van Räikkönen en diens teamgenoot Antonio Giovinazzi verlopen eind dit jaar, maar er gingen geruchten dat Räikkönen een optie in zijn contract had om nog een jaar door te gaan. Volgens de geruchten verliep die optie op 15 september en zou de Fin gebruik hebben gemaakt van deze optie. Hij ontkent dat echter stellig en geeft aan dat hij nog niks heeft besloten voor volgend jaar.

“Ik heb nooit een optie in mijn contract gehad, dus het is niet waar”, zegt Räikkönen. “Ik heb zoveel gelezen in het nieuws de afgelopen jaren, ik ben gestopt met alles geloven. Ik heb nog niets getekend, niet een maand geleden, niet gisteren”, aldus Räikkönen, die de geruchten naar het rijk der fabelen verwijst. Hij benadrukt: “Ik heb nog niks besloten.”

De 40-jarige Fin gaf onlangs aan dat hij alleen door wil gaan in de Formule 1 als hij het naar zijn zin heeft. Tijdens de persconferentie klinkt hij echter niet enthousiast. “Niet echt, ik geniet wel van het racen maar het zou wel leuker zijn als we beter presteerden. We staan niet waar we willen staan.”