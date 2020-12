Räikkönen over brand in VT2: ‘Was niets engs aan’

Kimi Räikkönen stelt dat er ‘niets engs’ was aan de brand die aan de achterkant van de Alfa Romeo ontstond tijdens de tweede vrije training in Abu Dhabi. De Fin vindt het vooral jammer dat het ‘een zooitje’ wordt als de vlammen gedoofd worden en hoopt dat de schade zich vooral beperkt tot het bodywork: “Er is hoe dan ook schade.”

Räikkönen moest richting het einde van de tweede vrije training zijn Alfa Romeo aan de kant zetten omdat een rookwolk achter de auto al snel veranderde in vlammen. De Fin parkeerde zijn auto aan de kant en de wedstrijdleiding besloot om de training een tijdje stil te leggen. Op de beelden was goed te zien dat Räikkönen moeite had om uit te stappen omdat de kabel voor het radioverkeer lange tijd vast bleef zitten. Hoewel hij er dus een paar seconden over deed om uit te stappen, bleef the Iceman er koeltjes onder.

“Er was niets engs aan”, vertelde Räikkönen op vrijdag na afloop van die tweede vrije training. “Het is gewoon jammer dat de auto vlam vat en dat het een zooitje wordt als je het vuur probeert te doven. Het is een van die dingen”, aldus de Fin.

Hoeveel schade de Alfa Romeo heeft opgelopen, wil Räikkönen niet zeggen. “Ik wil niet speculeren, we zullen het wel zien. Er is hoe dan ook schade. Hopelijk beperkt het zich tot het bodywork, maar we zullen wel zien. Morgen gebruiken we uiteraard een andere motor en versnellingsbak, maar het is wel wat meer werk voor de jongens”, besluit de Fin.