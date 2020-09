Räikkönen: ‘We moeten onszelf blijven verbeteren’

Räikkönen was de hoogst geklasseerde coureur met een Ferrari-motor op Spa. Toch is Räikkönen nog niet tevreden met zijn twaalfde plek aldaar. “Spa was niet slecht, maar we kunnen niet blij zijn”, zegt de Fin. “We pakken nog steeds geen punten. We hebben ons wel verbeterd, maar er moet nog genoeg gebeuren. Hogesnelheidsbanen zijn niet onze favoriete circuits op dit moment. We moeten het hebben van circuits waar je meer downforce nodig hebt”, aldus Räikkönen.

Toch was Räikkönen dichtbij punten op Spa. Waar hij wel punten kan pakken, weet hij niet. “Het kan overal zijn. Zoals ik net zei, moeten we onszelf blijven verbeteren en dan weet je het maar nooit”, zegt Räikkonen.

