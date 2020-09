Di Montezemolo: ‘Ferrari heeft Vettel niet genoeg gesteund’

Voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo denkt dat de Scuderia Sebastian Vettel niet het ‘thuisgevoel’ heeft gegeven dat de Duitser nodig had om het voorbeeld van zijn grote idool Michael Schumacher te volgen en titels te winnen met het team.

Dat stelt Di Montezemolo in gesprek met het Duitse RTL, met de ex-president van Ferrari die ook niet te spreken is over de manier waarop Vettel nog voor er dit seizoen een race was verreden is ‘bedankt’.

Vettel vertelde zelf al eens dat er geen eens gesprekken zijn gevoerd over een nieuwe deal. De viervoudig wereldkampioen werd simpelweg op een dag ‘verrast’ door een belletje van teambaas Mattia Binotto met de mededeling dat Ferrari niet met hem verder gaat en Carlos Sainz hem in 2021 vervangt.

“De timing van de scheiding met Vettel en de manier waarop, bevallen mij niet. Dingen veranderen is prima, maar het gaat erom hoe je het doet”, zegt Di Montezemolo, die sowieso denkt dat Vettel zich al een tijd niet echt goed voelt bij Ferrari. Volgens de Italiaan heeft het team Vettel niet genoeg gesteund.

‘Vettel moet zich thuis voelen’

“Sebastian is namelijk – net als Michael Schumacher – een coureur die zich thuis moet voelen binnen een team. Hij heeft net als Michael een omgeving nodig die hem steunt, verdedigt en in bescherming neemt als dat nodig is. Bij Schumacher was dat het geval met Jean Todt”, doelt hij op de teambaas van toentertijd, “terwijl ikzelf daar in het begin voor heb gezorgd toen Niki Lauda bij Ferrari zat.”

Volgens Di Montezemolo is de in zijn ogen slechte behandeling van Vettel overigens zeker niet de enige fout die Ferrari de afgelopen jaren heeft gemaakt. Di Montezemolo, die zelf eind 2014 afstand deed van zijn rol als Ferrari-president, haalde eerder in gesprek met RTL hard uit naar zijn opvolgers.

