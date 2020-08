Vettel: ‘Blijk van waardering dat ik me blijf inzetten’

Sebastian Vettel vertrekt eind dit seizoen dan wel bij Ferrari, toch blijft de Duitser zich voor de volle honderd procent inzetten. Volgens de viervoudig wereldkampioen is dat een ‘blijk van waardering’. Daarnaast benadrukt hij nog eens dat er nog niets zeker is over zijn toekomst: “Geen update.”

“Het is een blijk van waardering dat ik me volledig blijf inzetten”, vertelt Vettel over de elf races die hij nog te gaan heeft met Ferrari. “Ik blijf mijn werk doen. Ik ben altijd optimistisch, ik zie eerst de kansen en dan pas de problemen. Natuurlijk hebben we moeilijke momenten meegemaakt, maar er zijn ook heel veel positieve momenten”, blikt de Duitser al voorzichtig terug op zijn periode bij Ferrari.

Over zijn toekomst blijft Vettel benadrukken: “Geen update. Je kan het bericht van de vorige persconferentie kopiëren”, grapt hij. Of Vettel een balpen bij de hand heeft om ‘iets’ te tekenen dit weekend? “Ik heb verschillende balpennen bij me”, reageert de Duitser.

In Spanje maakte Vettel met de zevende plaats een einde aan een slechte reeks, al was dat nog steeds niet waar Ferrari wil staan. “Zevende is niet waar we voor willen vechten. Het was een kwestie van de schade beperken. Het is een spannend gevecht in het middenveld. We waren tevreden met hoe we presteerden, maar we willen natuurlijk meer. We hebben een gok gewaagd en dat heeft zich uitbetaald, maar het resultaat is nog steeds niet wat je zou willen. We hebben geen champagne ontkurkt”, besluit hij.