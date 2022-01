Het heeft niet lang geduurd voordat Kimi Räikkönen zijn volgende carrière heeft gevonden. De Finse oud-Formule 1-coureur gaat namelijk aan de slag als teambaas van het motorcrossteam van Kawasaki.

Na zijn afscheid van de Formule 1 afgelopen maand gaf Räikkönen aan dat hij nog niet wist wat hij met zijn vrije tijd zou gaan doen. De Fin leek in ieder geval geen interesse meer te hebben in een fulltime-zitje in de autosport, aangezien hij benadrukte dat hij met name ging genieten van de tijd zonder drukke schema’s, waar hij in de Formule 1 lang mee te maken had. Maar het heeft niet lang geduurd voordat de oud-Formule 1-coureur zijn volgende stap bekend heeft gemaakt. Räikkönen gaat namelijk aan de slag als teambaas bij het motorcrossteam van Kawasaki.

“Het is geen geheim dat motorcross al jarenlang een van mijn grootste passies is, maar dit team is niet echt een hobby: het is bloedserieus, zeer gefocust en we streven ernaar zo goed mogelijk te zijn”, zegt Räikkönen. “Nu ik uit de racerij gestapt ben kan ik meer tijd in dit project steken.” Het gaat dan niet om alle dagelijkse problemen, benadrukt de Fin. “Het zal meer vanuit een strategisch oogpunt zijn, waarbij ik gebruik maak van mijn ervaring van hoe teams werken en wat voor succes kan zorgen op het wereldtoneel.”

Lees ook: Räikkönen: ‘Begrijp niet waarom fans mij mogen’

“Iedereen is zeer verheugd dat Kawasaki ons als fabrieksteam heeft gekozen”, vervolgt Räikkönen. “Ik weet dat de kans op succes altijd groter is als je directe fabriekssteun krijgt, dit vertaalt zich dus in een geweldige kans voor ons als het nieuwe Kawasaki Racing Team in MXGP”, besluit hij.