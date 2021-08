Kimi Räikkönen tikt in oktober de 42 aan en dus is het de vraag of hij de volgende generatie Räikkönen, zijn zoon Robin, naar de Formule 1 zal helpen. Voor hem is dat voorlopig nog geen zaak: “Ik zal zeker iets promoten waar ze plezier in hebben, maar ik zal niets forceren.”

Räikkönen is bezig aan zijn negentiende seizoen in de Formule 1. De wereldkampioen van 2007 kent een teleurstellend seizoen bij Alfa Romeo, waar hij het steeds vaker moet afleggen tegen teamgenoot Antonio Giovinazzi. Het contract van de Fin loopt eind dit seizoen af en dus rijst ook de vraag of we de ervaren rot volgend jaar nog wel in de Formule 1 terugzien. Het zou het einde van een tijdperk betekenen, aangezien hij de meeste races ooit heeft gereden in de Formule 1: 343. Daar komen dit seizoen nog zeker twaalf races bij, dus zou hij, als hij stopt na dit seizoen, na 355 races afscheid nemen.

Maar nu zien we in de Formule 1 de trend dat steeds vaker ‘de zoon van’ in de koningsklasse van de autosport stapt. Zo hebben we Max Verstappen, de zoon van Jos, en Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael. Ook Räikkönen heeft een volgende generatie, bestaande uit zijn zoon Robin en dochter Rianna. Hij wil ze graag ondersteunen als zij in hun vaders voetsporen willen treden, maar wil niks forceren.

“Zo ver wil ik nog niet gaan”, zegt Räikkönen in een interview met F1-insider. “Momenteel rijdt hij fervent karting en is hij gek op alles wat een motor heeft. Soms rijdt hij een hele middag rondjes, soms minder omdat hij zin heeft om iets anders te doen. Datzelfde geldt overigens voor mijn jongste dochter, die ook langzaamaan geïnteresseerd begint te raken in alles wat beweegt. Ik zal zeker iets promoten waar ze plezier in hebben. Wat het ook is. Maar ik zal niets forceren”, aldus de 41-jarige Fin.

