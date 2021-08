Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur is onder de indruk van de drive en motivatie die Kimi Räikkönen op zijn 41ste nog aan de dag legt. “Zelfs wat betreft zaken als simulatorwerk.”

Door Luis Vasconcelos

Dat vertelt Vasseur in interview met FORMULE 1 Magazine, waarbij de Alfa Romeo-teambaas aanhaalt dat hij weet dat Räikkönen er bij zijn vorige teams niet bepaald om bekendstond een liefhebber van simulatorwerk te zijn. Vasseur ontkent ook niet dat Iceman Räikkönen ‘eerst wat koeltjes’ reageerde op wat hij ‘het simulatorproject’ noemt. Nu dit binnen Alfa Romeo één van de speerpunten is om de auto te verbeteren, heeft Räikkönen het echter omarmd.

“Kimi is één van de steunpilaren geworden van ons simulatorprogramma”, zegt Vasseur. “We hebben daar de afgelopen maanden grote stappen mee gezet, en Kimi speelt echt een hoofdrol. Hij is voor en na elke race op de fabriek en het is goed om te zien hoe hard hij werkt. Dat betekent dat hij nog steeds zeer gemotiveerd is”, weet Vasseur.

“Als we Kimi nu vragen om acht uur ’s ochtends in de simulator te zitten, is hij er stipt om acht uur – met een lach op zijn gezicht!”, lacht Vasseur daar zelf ook om. Het tekent volgens Vasseur de aanhoudend ‘drive en motivatie’ van Räikkönen, waar hij zich ook over verbaast. Of de Fin in 2022 weer voor Alfa Romeo rijdt, is echter nog niet zeker. Het contract van de wereldkampioen van 2007 loopt eind dit jaar immers af.

Lees ook: Räikkönen legt uit waarom hij blijft racen: ‘Dát is waarom ik door wil blijven gaan’

Vasseur benadrukt daarbij dat 2021 zowel voor Räikkönen als teamgenoot Antonio Giovinazzi een beslissend jaar is. “Maar dat is elk seizoen, in de Formule 1. Voor iedereen. Als je denkt dat een seizoen niet beslissend voor je is, is het met je gedaan. Ik wil ook dat de coureurs begrijpen dat het voor hunzelf en het team cruciaal is hun werk goed te doen. Dit is een hypercompetitieve omgeving, en iedereen moet daarin meegaan.”

In FORMULE 1 Magazine nr. 10 lees je alles over de strijd tussen Hamilton en Verstappen (‘Het Senna-Prost moment van onze generatie’) én de strijd tussen Mercedes en Red Bull. FORMULE 1 nr. 10 ligt nu in de winkel of bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.