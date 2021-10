Als coureur was Ralf Schumacher niet bepaald dol op de media en het paddockleven. ‘Hier zien ze me nooit meer terug’, dacht hij toen hij eind 2007 de Formule 1 verliet. Sinds 2019 is hij echter weer een vaste paddockgast, en zelf nota bene onderdeel van de media.

Sinds 2019 is Schumacher namelijk onderdeel van de tv-ploeg van het Duitse Sky Sports. Hij is er commentator en analist. Het bevalt hem wonderwel. “Ik geniet van het werk. Vooral het commentaar geven.” Wie de Duitse media volgt, zal ook zijn opgevallen: Schumacher steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. “Juist omdat ik er zo lang tussenuit ben geweest en wat verder vanaf sta, accepteren mensen mijn oordeel ook”, denkt hij.

Lees ook: ‘Rolex Ralf’ Schumacher en de bijnaam die tot zijn ongenoegen bleef plakken

Zoals gezegd was Schumacher zelf in zijn actieve jaren niet bepaald dol op de media. Hoewel hij als ‘broertje van’ de grote Michael Schumacher in zekere zin altijd in de schaduw stond, wist Schumi II nog altijd flink wat schijnwerpers op zich gericht. En niet eens alleen op circuit. “Als we vroeger naar de bioscoop gingen, stond dat gelijk in Bild en andere kranten.” Dat was dan ook op het toppunt van ‘Schumachermania’. De sport was hot in Duitsland.

“Het was”, filosofeert hij, “misschien wel zoals er nu in Nederland ook een enorme hype omheen is met Max Verstappen.” In Duitsland is de Formule 1 echter nooit meer zo groot geweest als tijdens de gloriejaren van zijn broer, zegt Schumacher. “Voor Sebastian Vettel liep Duitsland niet zo uit als voor Michael. Ook niet toen Sebastian voor Ferrari reed. Nu met Mick”, doelt hij op zijn neefje en Michaels zoon, “is het wel weer wat gegroeid.”

In FORMULE 1 Magazine nr. 14 lees je het complete interview met Ralf Schumacher. Aan bod kom zijn terugkeer in de paddock, werk voor de tv envisie op de titelstrijd. ‘Max verdient de titel!’ Koop FORMULE 1 nr. 14 nu in de winkel of bestel hem hier! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.