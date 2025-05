De boordradio’s van Ferrari-coureur Lewis Hamilton zorgden na de GP van Miami voor veel ophef. De zevenvoudig wereldkampioen ergerde zich herhaaldelijk aan de strategie van het team en liet dat duidelijk blijken. Met name race-ingenieur Riccardo Adami kreeg er stevig van langs. Achteraf bestempelde Hamilton zijn opmerkingen als ‘sarcastisch’, maar volgens Ralf Schumacher zet hij zijn relatie met Ferrari onnodig onder druk.

De GP van Miami was niet het sterkste optreden van Hamilton. Tijdens de sprintrace behaalde hij nog een podiumplaats, maar in de hoofdrace kwam hij niet verder dan de achtste plek. Zijn zondag werd bovendien gekenmerkt door meerdere uitbarstingen over de boordradio, met als belangrijkste frustratie het uitblijven van een teamorder aan Charles Leclerc om hem voorbij te laten. “Houd anders nog even een theekransje”, sneerde de 40-jarige Brit richting de Scuderia. Toen hij zijn positie later weer moest teruggeven aan Leclerc, vroeg hij geïrriteerd of hij ook Carlos Sainz nog een plek moest gunnen.

Na afloop probeerde Hamilton zijn uitlatingen te relativeren door te stellen dat zijn opmerkingen ‘sarcastisch’ bedoeld waren. Oud-coureur en analist Ralf Schumacher is echter niet overtuigd en waarschuwt dat Hamilton onnodig frictie creëert binnen het team. “Dit had niet mogen gebeuren, zeker gezien zijn ervaring en leeftijd”, aldus de Duitser in een podcast van Sky Sports Duitsland. “Hij had hier slimmer mee om kunnen gaan — dat zou hem meer hebben gesierd.”

‘Rijmt niet met zijn prestaties’

“‘Mi, mi, mi, Hamilton‘, dat is toch een beetje misplaatst”, spotte Schumacher. “Als je sneller bent, prima, dan kun je vragen of je je teamgenoot mag inhalen. Maar zorg dan ook dat je daarna daadwerkelijk sneller bent. En als dat niet lukt, steek dan de hand in eigen boezem. Doe het niet af als sarcasme — geef gewoon toe dat je fout zat.”

LEES OOK: ‘Max Verstappen test incognito met Ferrari-auto op de Nürburgring’

De zesvoudig racewinnaar benadrukte dat Hamilton zijn relatie met Ferrari hiermee op het spel zet. “Het team begint hem nu beter te leren kennen”, legde Schumacher uit. “Zulke uitbarstingen zorgen voor spanning binnen de organisatie. Dit blijft hangen — dat moet hij zelf ook erkennen. Er zal intern zeker gesproken worden over hoe Ferrari hier in de toekomst mee omgaat.” Tot slot onderstreepte Schumacher dat de toon van Hamilton niet strookt met zijn huidige prestaties. “De eisen die hij stelt over de boordradio zijn niet in verhouding tot zijn resultaten op dit moment”, besloot hij. “Ongeacht hoeveel titels hij heeft gewonnen. Toegegeven, hij zat dicht bij Leclerc, maar zijn aanpak mag een stuk relaxter.”

De veelbesproken teamradio’s van Lewis Hamilton tijdens de GP van Miami:

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.