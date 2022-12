Ralf Schumacher, oud-Formule 1-coureur en oom van Mick Schumacher, is blij met de ‘superkans’ die Mick krijgt als reservecoureur bij Mercedes. Hij kan het bovendien niet laten om nog een sneer uit te delen aan Haas F1: “Voor de verandering zit hij bij een team dat blij is dat hij er is.”

Kort nadat Ferrari vorige week bekend had gemaakt dat zij de samenwerking met Mick Schumacher niet hebben verlengd, maakte Mercedes bekend dat hij is aangesteld als de reservecoureur van het team voor 2023. De 23-jarige Duitser verloor zijn zitje bij Haas F1 aan landgenoot Nico Hülkenberg, aangezien het Amerikaanse team voor ervaring wilde gaan.

Lees ook: Wolff blij met komst van ‘harde werker’ Schumacher

Het is geen fulltime-zitje, toch ziet oom Ralf Schumacher het als een goede stap voor zijn neef. “Voor Mick is dit een superkans”, oordeelt Ralf Schumacher bij de Duitse tak van Sky Sports. “Voor beide partijen is dit een win-win situatie.” Zo houdt Ralf er rekening mee dat Mick als invaller van Lewis Hamilton of George Russell kan instappen, maar mocht het niet zover komen, dan is dit volgens hem nog steeds een stap vooruit. “Hij zit nu in een team waar hij veel kan leren.”

Ralf liet zich regelmatig kritisch uit over Haas en de manier waarop zij Mick Schumacher behandelden. Ook nu kan hij een sneer niet laten. “Hij heeft een ervaren team met twee ervaren teamgenoten. En vooral, voor de verandering, een team dat blij is dat hij er is.”

Lees ook: Schumacher ziet reserverol bij Mercedes als ‘nieuwe start’

“Hij ziet nu een nieuwe structuur, een grote structuur, andere simulators – of überhaupt een simulator, want Haas had er geen”, somt Ralf Schumacher de voordelen voor Mick op van de overstap naar Mercedes. “Hij heeft ook de mogelijkheid om testritten te maken en natuurlijk de vrijdagtrainingen te rijden.”