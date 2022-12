Mercedes-teambaas Toto Wolff is blij met de komst van Mick Schumacher als reservecoureur voor het Formule 1-team voor 2023. De Oostenrijker ziet in Schumacher een ‘getalenteerde jonge coureur’ die ‘hard werkt’ en een ‘kalme en methodische aanpak’ hanteert.

Schumacher maakte vier jaar deel uit van de Ferrari Driver Academy, maar beide partijen hebben besloten om de samenwerking niet te verlengen. Dat maakte voor de 23-jarige Duitser de weg vrij om de overstap te maken naar Mercedes, waar hij aan de slag gaat als reservecoureur. Hij zal in die rol ook flink wat uren in de simulator doorbrengen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is blij met de komst van Schumacher. “Mick is een getalenteerde jonge coureur en we zijn verheugd hem bij het team te hebben”, zegt Wolff. “Hij is een harde werker, heeft een kalme en methodische aanpak en is gretig om te leren en beter te worden als coureur. Dat zijn allemaal belangrijke kwaliteiten en we zijn blij dat hij ons kan helpen bij de ontwikkeling van de W14.”

Als reservecoureur zal Schumacher bij alle Formule 1-Grands Prix aanwezig zijn in de Mercedes-garage. Niet alleen om kennis op te doen en betrokken te blijven, maar ook voor het geval hij moet instappen als invaller van Lewis Hamilton of George Russell. “We weten dat hij met twee jaar ervaring in de Formule 1 klaar staat om in korte tijd in te stappen om in te vallen voor Lewis of George, mocht dat nodig zijn”, aldus Wolff.