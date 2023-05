Ferrari is dit seizoen niet sterk uit de startblokken gekomen. Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher heeft dit niet zo zeer met het team te maken, maar vooral met de coureurs.

“Ferrari voldeed opnieuw niet aan de verwachtingen”, schreef Schumacher in zijn column voor Sky Deutschland. “Het team heeft me een zeer goede indruk gegeven sinds het aantreden van Fred Vasseur en er is daar inmiddels veel gebeurd. Het grootste probleem ligt bij de coureurs. In mijn optiek zijn Charles Leclerc en Carlos Sainz niet consistent genoeg.”

“Leclerc heeft gezegd dat hij, tegen het advies van zijn engineers in, de auto verkeerd heeft afgesteld,” blikte de Duitser terug op de Grand Prix van Miami. “Met zijn fouten laat hij zien dat hij ofwel niet volwassen genoeg is, ofwel dat hij uiteindelijk misschien niet goed is in het constant goed presteren om een wereldtitel binnen te slepen voor Ferrari.”

“Sainz zat gemiddeld zo’n acht tienden achter Leclerc in een raceweekend,” vervolgde Schumacher. “In Miami presteerde hij weer op zijn niveau, maar reed hij weer te hard door de pitstraat. Eerlijk gezegd doet het Ferrari-team het momenteel beter dan beide coureurs.”