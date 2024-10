Het kan Ralf Schumacher niets schelen hoeveel records van zijn broer worden verbroken; volgens de Duitser zal niemand ooit in de buurt komen van de legendarische Michael Schumacher. Ook Lewis Hamilton, die meer overwinningen op zijn naam heeft staan, zou niet aan Schumacher kunnen tippen. Ralf denkt dat Max Verstappen zich nog het best met zijn broer kan vergelijken.

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport vroeg Ralf Schumacher onlangs naar de records van zijn oudere broer. Lewis Hamilton heeft met zijn honderdvijf overwinningen meer zeges geboekt dan Michael Schumacher en staat met zeven wereldkampioenschappen op gelijke hoogte met de Duitse legende. Hoe verhoudt de Engelsman zich tot Schumi?

“Ik denk dat hij (Hamilton, red.) nooit in de buurt kan komen van Michael,” stelde Ralf Schumacher. “In de Formule 1 is het aan het team om de auto te leveren waarmee een coureur kan winnen. We dachten allemaal dat Hamilton zo ongelofelijk goed was, maar de afgelopen jaren viel hij door de mand,” legde de oud-coureur uit. Mercedes slaagde er de afgelopen jaren niet in een kampioenswaardige auto te bouwen, waardoor Hamilton bijna drie jaar geen races won.

‘Verstappen heeft meer talent dan Hamilton’

“Mensen blijven me vragen of Hamilton de beste coureur aller tijden is nu hij veel records van mijn broer heeft gebroken,” vertelde Schumacher. “Wat dat betreft denk ik dat Hamilton zeker de sterkste van zijn tijd is. Maar ik kan hem moeilijk vergelijken met Michael. Hamilton heeft natuurlijk altijd kunnen rekenen op de fantastische auto’s van Mercedes. Dat was voor mijn broer wel anders.” Volgens Ralf Schumacher heeft Max Verstappen meer weg van de Duitse legende. “Max heeft sowieso meer talent dan Lewis,” beweerde hij. “En Verstappen laat nu zien dat hij het verschil kan maken, net zoals Michael dat deed.”

Michael Schumacher won tussen 1994 en 1995 twee kampioenschappen met Benetton. Daarna ging hij aan de slag bij Ferrari. Volgens experts is de Duitser medeverantwoordelijk voor het succes dat de Scuderia beleefde aan het begin van de nieuwe eeuw. Ook wordt hij vaak genoemd als een van de grondleggers van het huidige Formule 1-team van Mercedes. Toen hij tussen 2010 en 2012 voor de Silberpfeile reed, zou hij met zijn inzet en expertise de basis hebben gelegd voor het latere succes.

