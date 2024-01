Liefst vijf keer stond Ralf Schumacher in zijn tijd als Formule 1-coureur samen met zijn broer Michael op het podium. “Het was een geweldige reis die we samen hebben afgelegd”, zegt Ralf Schumacher. Om eraan toe te voegen dat hij veel van zijn succesmomenten vergeten is.

De Duitser reed in totaal elf seizoenen in de Formule 1 – bij respectievelijk Jordan, Williams en Toyota – en behaalde in die tijd zes overwinningen en 27 podiumplaatsen. Tegenwoordig werkt hij onder andere als F1-analist voor Sky Germany.

In de podcast Formula For Success vertelt de inmiddels 48-jarige Ralf Schumacher hoe hij de F1-successen, ook samen met zijn broer Michael, heeft beleefd. “Op het moment dat je racet, race je en ben je gewoon blij met wat je bereikt. In mijn geval was ik niet vaak genoeg gelukkig, maar terugkijkend was het een geweldige reis die wij samen hebben afgelegd. Zeker als je nadenkt over hoe het allemaal begon”, zo vertelt Ralf Schumacher.

Lees ook: Bild claimt: Michael Schumacher werd in Mercedes rondgereden

Schumacher: “Dus ja, het is geweldig, maar op een dag zal er iemand beter zijn en dat is prima. De prestaties zijn nu een deel van de geschiedenis en ik ben sowieso niet het type om te veel terug te kijken. Bij Sky vertellen ze vaak over mijn resultaten van de betreffende race waar het over gaat en dan weet ik het niet eens meer.”