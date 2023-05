Het is officieel: Honda keert vanaf 2026 terug in de Formule 1 als motorleverancier van Aston Martin. Het is groot nieuws voor beide partijen, die hopen op een lucratieve partnership. Hieronder enkele reacties op de nieuwe samenwerking tussen Aston Martin en de Japanse fabrikant.

Door de samenwerking met Honda aan te gaan komt er een einde aan de samenwerking met Mercedes. De deal tussen Mercedes en het team uit Silverstone loopt al sinds 2009, toen het team nog Force India heette. Maar nu Aston Martin daadwerkelijk de strijd aan kan gaan met het team van Mercedes, ging Aston Martin-voorzitter Martin Whitmarsh zich toch eens achter de oren krabben.

“Mercedes is en blijft een geweldige partner”, verklaart Whitmarsh bij de aankondiging van de deal. “Zij willen winnen en wij willen ook winnen. Dat is waar er wat frictie ontstaat en dus hebben we deze beslissing genomen. Als je nummer 1 wil zijn, dan moet je ook Mercedes verslaan. Zo’n sterke organisatie verslaan is ontzettend lastig als je ook afhankelijk bent van hen voor materiaal en onderdelen.”

Honda en Alonso

Mocht Fernando Alonso tegen die tijd nog bij Aston Martin rijden, dan wordt het een reünie voor hem met Honda. De Spanjaard reed enkele jaren geleden bij McLaren ook al met Honda-motoren. In die tijd was het bepaald geen gelukkig huwelijk: Alonso noemde het toen een ‘GP2 engine’ om te benadrukken hoe langzaam de motor wel niet was.

Voor Honda is dat echter geen reden om moeilijk te gaan doen mocht het inderdaad zo ver komen dat het team Alonso als coureur wil behouden. “Onze positie is daarin niet veranderd”, legt Honda Racing-voorzitter Koji Watanabe uit. “De keuze voor de coureurs is volledig aan het niet team en niet iets dat een partner of leverancier als wij zou moeten bepalen. We laten die keuze aan het team over. Ik vind Alonso een geweldige en respectabele coureur. Als het team ervoor kiest hem als coureur aan te houden, dan hebben wij daar absoluut geen bezwaren tegen.”

Formule 1-topmannen

Ook kopstukken uit de sport hebben op de nieuwe samenwerking gereageerd. Formule 1-baas Stefano Domenicali zei: “Het is geweldig nieuws voor de Formule 1 dat Honda en Aston Martin een samenwerking aangaan vanaf 2026. Dit bewijst nog meer dat ons platform en onze groei merken geweldige kansen biedt. Het toont ook aan dat onze plannen om over te stappen op duurzame brandstof in 2026 de juiste keuze is. We zien allemaal wat voor toewijding aan de sport Aston Martin heeft getoond en we kunnen niet wachten om deze samenwerking in actie te zien. Ik wil beide partijen feliciteren met dit geweldige nieuws.”

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem voegde daar in een persbericht aan toe: “De aanhoudende belangstelling van mondiale auto giganten als Honda toont eens te meer aan dat het motorreglement van 2026 dat de FIA in samenwerking met FOM en de gevestigde fabrikanten heeft opgesteld, precies de juiste balans biedt om ervoor te zorgen dat de Formule 1 in de voorhoede blijft van technologische innovatie, duurzaamheid en competitie. Zoals we eerder dit jaar hebben aangekondigd, hebben maar liefst zes van deze giganten zich aangemeld voor de cyclus 2026-2030 – Alpine, Audi, Ferrari, Honda, Mercedes en Red Bull Ford – en ik ben erg blij dat Honda heeft toegezegd om met het Aston Martin-team terug te keren op de grid.”