Fernando Alonso is er niet in geslaagd om voor een verrassing te zorgen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. De Spanjaard was de snelste in twee van de drie vrije trainingen, maar start de openingsrace van het nieuwe Formule 1-seizoen vanaf de vijfde stek.

Voor buitenstaanders misschien wat tegenvallend, maar Alonso zelf kan goed leven met het resultaat. “Voor ons was de top vijf het maximaal haalbare. We hadden al het idee dat we een halve seconde langzamer zouden zijn dan Red Bull, en dat is ook zo’n beetje wat het verschil ten opzicht van pole was”, aldus de tweevoudig wereldkampioen voor de camera van Viaplay. “We hadden dit dus eigenlijk al wel een beetje verwacht, maar het was een leuke verrassing. Acht maanden geleden was het nog een droom om in deze positie te zitten – top vijf in Bahrein, in de eerste race van het seizoen. Het is een geweldige start van dit project en ik kijk uit naar zondag.”

Verstappen en Pérez bezorgen Red Bull 1-2 in Bahrein. De Vries stelt teleur

Alonso besloot vorig seizoen Alpine vaarwel te zeggen en in te stappen bij het lager geklasseerde Aston Martin. Tot op de dag van vandaag heeft hij geen spijt van die overstap. “Niemand heeft een kristallen bol. Ik heb vorig jaar augustus een risico genomen, maar het lijkt er op dat het een goede beslissing is geweest. Het team is erg gemotiveerd. Dit is pas het begin, we kunnen deze auto in de komende weken verder ontwikkelen en daar kijk ik enorm naar uit.”