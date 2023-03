Nyck de Vries is aangekomen in Melbourne. Vooruitlopend op de Grand Prix van Australië van komende zondag, blikt de Nederlandse coureur van Alpha Tauri terug op de eerste twee races van het seizoen, die niet helemaal verliepen zoals hij zich had voorgesteld.

De Vries eindigde zowel in Bahrein als in Saoedi-Arabië op de veertiende plaats, niet echt resultaten om over naar huis te schrijven. Hoewel hij van links en rechts te horen kreeg dat hem zelf geen blaam treft voor die prestaties, is de debutant kritisch over zijn eigen optreden: “Terugkijkend op Saoedi-Arabië ben ik natuurlijk niet tevreden”, reflecteert De Vries. “Ik denk dat de twee raceweekends tot nu toe sterke en zwakke punten aan het licht hebben gebracht. Over het algemeen was ik in het weekend van Saoedi-Arabië competitiever, ook al heeft het missen van de derde vrije training niet geholpen. Bij de start en de herstart had ik iets agressiever moeten zijn, terwijl het einde van m’n race erg sterk was.”

Het waren leerzame weken voor De Vries die na de race in Jeddah een paar dagen doorbracht in de simulator en inmiddels het vizier op zondag heeft gericht, op zijn eerste Australische Grand Prix. Over zijn kansen down under is hij realistisch: “We zijn slim genoeg om te begrijpen dat we op dit moment niet om racezeges zullen vechten, dus we moeten op zoek naar onze eigen kleine overwinningen binnen het kampioenschap. Uiteraard willen we als team verder op de grid staan. We krijgen in Australië wat updates, maar het is onmogelijk om te zeggen welk effect die zullen hebben. Andere teams zijn natuurlijk ook aan het pushen en ontwikkelen, maar hopelijk zijn we in staat om de concurrentie in het middenveld aan te gaan.”