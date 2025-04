De beslissing van Red Bull om Liam Lawson na slechts twee Grands Prix aan de kant te schuiven, leidde tot gefronste wenkbrauwen in de paddock – maar binnen het team is men onvermurwbaar. Oliver Mintzlaff, CEO van Red Bull GmbH, blikte onlangs terug op de keiharde beslissing om Lawson terug te zetten naar Racing Bulls. De Duitser toonde zich begripvol voor de keuze van het team, wetende dat er in de topsport geen ruimte is voor sentiment.

“Formule 1 is topsport, en de prestaties waren gewoon niet goed genoeg”, verklaarde Mintzlaff tegenover het Duitse BILD. “Het zou verkeerd zijn geweest om Liam (Lawson, red.) in de auto te houden. Met de toenemende druk zouden we hem geen dienst hebben bewezen.” Lawson slaagde er tijdens zijn twee Grands Prix met Red Bull niet in zich hoger dan achttiende te kwalificeren. Tijdens het raceweekend in China klokte hij tweemaal – tijdens zowel de sprintkwalificatie als de reguliere kwalificatie – de langzaamste tijd. In de races kwam hij niet verder dan een twaalfde plek en in de regen in Melbourne haalde hij zelfs de eindstreep niet.

‘Alle vertrouwen in Red Bull’

Volgens Mintzlaff was het een bittere pil om te moeten slikken voor Liam Lawson, die zelf het gevoel had dat hij zich op andere circuits wél kon bewijzen. Toch heeft de Nieuw-Zeelander inmiddels vrede met de beslissing. “Uiteindelijk begreep hij ons en heeft hij deze keuze geaccepteerd”, vervolgde Mintzlaff. “We zijn blij dat hij nu weer terug is bij Racing Bulls.” Lawson kwam al eerder uit voor het neventeam, maar stroomde vorig jaar – tot grote spijt van Yuki Tsunoda – door naar Red Bull. Laatstgenoemde heeft sinds zijn thuisrace in Suzuka alsnog de kans gekregen om naast Max Verstappen te racen.

Tsunoda is er wel in geslaagd om punten te scoren namens de Oostenrijkers, al verbleekt hij naast Max Verstappen. Volgens de Japanner heeft dat alles te maken met de auto. De RB21 is – net als zijn voorganger – een verraderlijke bolide. Achter de schermen wordt ondertussen hard gewerkt om meer racebalans te creëren. “Ik zie hoe zelfkritisch het team is; ze stellen alles op de proef”, onderstreepte Mintzlaff. “Ondanks de succesvolle jaren voel je de honger naar meer. Iedereen wil winnen en terug naar de top. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit kan slagen.” De recente verschuivingen in de Red Bull-top hebben volgens Mintzlaff niets te maken met het gebrek aan competitiviteit. “We zijn tijdens de winterstop niet ineens vergeten hoe je een Formule 1-auto bouwt”, besloot hij nadrukkelijk.

