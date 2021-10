Hoewel Honda na dit seizoen uit de Formule 1 vertrekt blijft de motorleverancier ook na 2021 samenwerken met Red Bull. Het gaat daarbij om steun bij de overdracht van de ontwikkeling van de krachtbron naar Red Bull Powertrains, maar ook om de ontwikkeling van jonge coureurs en ‘competitieve activiteiten in verschillende autosportdisciplines’.

Honda kondigde vorig jaar aan dat het na 2021 de stekker uit het Formule 1-project zou trekken. Red Bull zal vanaf 2022 de krachtbron op zich nemen onder de nieuwe afdeling Red Bull Powertrains, maar Honda zou zo wel de banden met Red Bull breken. Dat gaat niet gebeuren, want Red Bull en Honda hebben aangekondigd ook na 2021 een samenwerking aan te gaan.

Foto: Red Bull Content Pool

De twee bedrijven zullen samenwerken in ‘een verscheidenheid aan motorsportactiviteiten’, zo laten ze weten in een verklaring. Het gaat daarbij onder meer om de overgang van de ontwikkeling van de krachtbron van Honda naar Red Bull, de ontwikkeling van jonge coureurs, marketing- en merkinitiatieven en competitieve activiteiten in verschillende autosportdisciplines. Wat dat laatste precies inhoudt, is nog niet bekend. Bovendien zullen Red Bull en Honda hun samenwerking uitbreiden tot de sportwereld in zijn algemeen en zullen ze elkaar betrekken bij verschillende activiteiten om het bereik van beide merken te vergroten.

Lees ook: In beeld: de speciale afscheidslivery van Red Bull voor Honda

In 2022 kan Red Bull nog wel rekenen op steun van Honda bij de assemblage van de krachtbronnen en technische ondersteuning langs de baan, maar vanaf 2023 zal Red Bull Powertrains de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de productie en onderhoud van de motoren van Red Bull Racing en AlphaTauri. Ook zullen er voor de continuïteit binnen het team mensen van Honda Racing Development in het Verenigd Koninkrijk naar de Red Bull-fabriek in Milton Keynes meegaan. Naast de Formule 1 blijven de twee partijen samenwerken om de autosport in Japan verder te laten groeien met als doel om nieuw Japans talent te ontdekken en deze vervolgens naar de Formule 1 te helpen, waar zij al in slaagden met Yuki Tsunoda.

“De samenwerking van Red Bull met Honda is enorm succesvol geweest en hoewel onze relatie in de Formule 1 aan het veranderen is, willen we geen van beiden dat dit het einde van het verhaal is”, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner. “We zijn erg blij dat ons ambitieuze en opwindende Red Bull Powertrains-project in 2022 technisch en operationeel sterk zal worden ondersteund door Honda. Dit zal ertoe bijdragen dat de overgang van Red Bull naar de status van fabrikant van chassis en krachtbronnen naadloos verloopt. Net zo opwindend is het nieuws dat onze samenwerking met Honda zich zal uitstrekken tot een verscheidenheid aan motorsportactiviteiten, van de ontwikkeling van coureurs tot andere racedisciplines en zelfs breder in de sportwereld. Dit stuk van Honda’s Formule 1-reis loopt ten einde, maar samen beginnen we aan een nieuwe en fascinerende reis.”