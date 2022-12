Red Bull zal in februari een demo geven met een Formule 1-bolide op het beroemde Australische circuit Mount Panorama in Bathurst. Wie er achter het stuur zal kruipen voor deze uitdaging is nog niet bekend, al lijkt Daniel Ricciardo de voor de hand liggende keuze.

In februari vindt voor de Australische autosportfan een van de grootste evenementen van het jaar plaats: de 12 uur van Bathurst. In deze langeafstandsrace zullen GT3-coureurs proberen de beroemde Mount Panorama te temmen. Het circuit staat bekend om de enorme uitdaging door de hoogteverschillen, hoge snelheden en de muren die de coureurs bij de minste fout al te wachten staan.

Om het raceweekend nog interessanter te maken voor de toeschouwers, stuurt Red Bull een Formule 1-auto de baan op. Het gaat om de RB7, de bolide waarmee Sebastian Vettel in 2011 voor de tweede keer wereldkampioen werd. Wie er achter het stuur zal kruipen voor deze bijzondere demo in Bathurst, zal later pas aangekondigd worden. Aangezien het evenement in Australië plaatsvindt, zou nieuwe aanwinst Daniel Ricciardo – die in 2023 derde rijder is voor Red Bull – een voor de hand liggende keuze zijn.

Red Bull zal niet alleen op de baan aanwezig zijn. De fans krijgen de mogelijkheid om het team en de auto’s van dichtbij te bekijken in de paddock. Concrete plannen voor zowel de actie op als naast de baan, zal begin 2023 bekendgemaakt worden. De 12 uur van Bathurst vindt plaats van 3 tot en met 5 februari.

Shane Rudzis, de directeur van het evenement, is blij dat de Formule 1-kampioenen naar Bathurst trekken. “Alleen al hun aanwezigheid is een voorrecht, maar dat de Formule 1-bolide van Red Bull Racing over Mount Panorama rijdt, is nog iets anders. Dit wordt een spektakel zoals we nog nooit eerder bij de 12 Uur hebben gezien en tilt het evenement naar een geheel nieuw niveau.”

Het is een bijzondere demo, aangezien er niet zo vaak een Formule 1-auto op Mount Panorama heeft gereden. Het onofficiële ronde-record staat op naam van de wereldkampioen van 2009, Jenson Button. Hij stuurde in 2011 zijn McLaren MP4-23 in 1:48.8 over de baan.