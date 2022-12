Red Bull-teambaas Christian Horner is ervan overtuigd dat Daniel Ricciardo het plezier in de Formule 1 zal terugvinden door zijn rol als derde rijder bij het team. De Brit grapt dat Ricciardo ‘iets doms’ deed door in eerste instantie te vertrekken bij Red Bull.

Ricciardo gaat volgend jaar weer aan de slag voor Red Bull, al is dat nu als derde rijder. In die rol zal de Australiër test- en simulatorwerk verrichten, evenals een ambassadeursrol vervullen. Het voelde voor Ricciardo als de juiste stap omdat hij op deze manier meer vrije tijd heeft, maar tegelijkertijd betrokken blijft bij de Formule 1.

Voor Red Bull-teambaas Christian Horner voelde het goed om Ricciardo weer terug te halen naar het team, waar hij van 2014 tot en met 2018 reed. Hij won zeven races met Red Bull, maar besloot na 2018 aan een nieuw avontuur te beginnen bij Renault. Na twee tegenvallende jaren bij McLaren keert Ricciardo nu terug bij Red Bull.

“Daniel kwam bij ons als een tiener en groeide op binnen dit team”, zegt Horner tegen Mirror Sport. “Hij heeft geweldige successen gehad bij ons en toen deed hij iets doms,” grapt Horner, “en ging hij voor een paar andere teams rijden. Dat pakte nooit goed uit.”

Dat Ricciardo nu terugkeert bij Red Bull heeft onder andere te maken met zijn ‘geweldige persoonlijkheid’ en ‘grote karakter’. “We hadden het gevoel dat het het juiste was om hem terug te halen naar het team”, legt Horner uit. “En op promotioneel vlak natuurlijk, hij heeft de grootste glimlach van de Formule 1.”

“Hij kan op deze manier weer lol hebben en zijn plezier als Formule 1-coureur weer terugvinden, in plaats van dat hij net als de afgelopen jaren blijft stressen”, aldus Horner.