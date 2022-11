McLaren-CEO Zak Brown stelt dat Daniel Ricciardo met zijn rol als derde rijder bij Red Bull een goede kans maakt op een terugkeer in de Formule 1. Eén invalbeurt zou al genoeg kunnen zijn om op de grid terug te keren, denkt Brown.

Ricciardo moest zijn zitje bij McLaren vroegtijdig afstaan vanwege tegenvallende prestaties. De Australiër keert in 2023 terug bij Red Bull, waar hij als test- en ontwikkelingscoureur aan de slag gaat. Voor Ricciardo voelde het als de juiste stap om iets meer afstand te nemen van de Formule 1, maar wel betrokken te blijven.

Ricciardo hoopt uiteindelijk in 2024 weer op de Formule 1-grid te staan, al is het maar de vraag of deze stap dan de juiste is. Volgens McLaren-CEO Zak Brown zou dat wel eens het geval kunnen zijn. Als voorbeeld haalt Brown Nyck de Vries aan.

De Vries moest in Italië onverwacht invallen voor Alexander Albon en maakte indruk met de negende plaats. Het zorgde ervoor dat de Formule 2-kampioen van 2019 in 2023 dan toch fulltime in de Formule 1 rijdt na enkele seizoenen in de Formule E.

“Als een van die jongens daar,” doelt Brown op Max Verstappen en Sergio Pérez, “om een of andere reden niet kan racen en hij moet instappen, dan kan het zomaar omslaan.”

Ricciardo had een kans om in 2023 op de grid te staan nadat Haas-teambaas Günther Steiner contact opnam, maar die gesprekken leidden tot niets. Of zo’n zitje op de grid een betere stap was geweest voor Ricciardo, durft Brown niet te zeggen. “Als je naar Haas gaat en Magnussen verslaat, dan kom je weer terug op de radar”, stelt de Amerikaan.

“Maar als een Red Bull-coureur corona oploopt zit je in een race-winnende auto. Als je dan wint, sta je weer op de grid. Het is dus moeilijk te zeggen welke van de twee de beste kans oplevert”, besluit Brown.