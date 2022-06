De problemen met de DRS waarmee Red Bull in Spanje te kampen had, had het team aan zichzelf te wijten, zo geeft hoofdengineer Paul Monaghan toe. Wat de oorzaak was wil hij niet delen, wel heeft hij er alle vertrouwen in dat de problemen opgelost zijn.

Verstappen kreeg in Spanje met problemen met de DRS te maken. In de kwalificatie moest hij zijn laatste run afbreken omdat de DRS-klep niet wilde openen, waardoor hij al enkele tienden langzamer was dan zijn vorige snelste ronde. Red Bull had gehoopt de oplossing te hebben gevonden in de race, maar ook daar bleek de DRS niet naar behoren te werken.

In Monaco leken er geen problemen met de DRS te zijn bij Red Bull, dat daar een oplossing had geïntroduceerd. Het team geeft toe dat zij het probleem zelf veroorzaakt hebben. “Ons DRS-probleem hebben we, als we eerlijk zijn, aan onszelf te wijten, dus nu hebben we onze pijnlijke les geleerd”, wordt Paul Monaghan, hoofdengineer van Red Bull, geciteerd door Motorsport.com.

Wat dat probleem dan veroorzaakte, wil Monaghan niet delen. Wel is hij blij dat het team snel met een oplossing kwam. “Er was een zucht van opluchting na het onderzoek en de controles van de zeer slimme mensen. Ze hebben fenomenaal werk geleverd in een zeer korte periode. De uitdaging is van circuit tot circuit veranderd, de wachttijd verandert, de snelheid van openen verandert, de omstandigheden veranderen.”

“Ik heb er het volle vertrouwen in en ben veel gelukkiger, op basis van wat we in Spanje hebben geleerd”, aldus Monaghan, die het als een ‘pijnlijke les’ ziet. Maar waar de DRS in Monaco amper een rol speelde, is het hulpmiddel in Azerbeidzjan een stuk belangrijker. Dat wordt dan ook de eerste echte test voor Red Bull. “We weten wat we fout hebben gedaan. Het was onze taak om het te herstellen, dus voor nu is het wel in orde.”