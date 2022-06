Sergio Pérez doet na zijn zege in Monaco volop mee in de titelstrijd, zo stelt Red Bull-topman Helmut Marko tevreden vast. Teambaas Christian Horner denkt zelfs dat de Mexicaan in zijn huidige vorm kampioen kan worden.

Door zijn overwinning in Monaco staat Pérez nog maar vijftien punten achter op WK-leider – en teamgenoot – Max Verstappen. Teambaas Horner verklaarde eerder in de week al dat het voor Red Bull niet uitmaakt of Verstappen of Pérez kampioen wordt, en ziet Pérez ook zeker als titelkandidaat.

“Het is duidelijk dat Sergio in deze vorm kampioen kan worden”, wordt hij geciteerd door SpeedWeek. “Voor ons speelt het ook geen rol wie van onze coureurs kampioen wordt”, herhaalt Horner, “ze rijden immers allebei voor Red Bull Racing en krijgen gelijke kansen.”

“We staan daarbij middenin een lang seizoen, waarin we nog hoogte- en dieptepunten zullen meemaken. Voor ons als team is er dan ook niks beter dan twee coureurs te hebben die kans maken op de titel”, stelt de Red Bull-teambaas.

Marko

Behalve Horner, ziet ook Marko Pérez – die nu derde in het WK staat – als een oprechte titelkandidaat. Dat vertelt hij aan Sport1. “Hij staat maar 15 punten achter en doet zodoende volop mee in de strijd om de kampioenschap”, constateert de Red Bull-topman.

Ondanks de uitspraken van Marko en Horner, is de buitenwacht sceptisch over de titelkansen van Pérez. Niet alleen omdat teamgenoot Verstappen hem doorgaans duidelijk de baas is, maar ook omdat Verstappen, de wereldkampioen van 2021, de facto kopman van het team is.

Dat Marko en Horner zich nu zo lovend over Pérez uitlaten, is echter evenmin een verrassing. De coureur uit Guadalajara heeft immers niet alleen net de prestigieuze Grand Prix van Monaco gewonnen, maar ook een nieuw contract getekend dat hem nog tot en met eind 2024 bij Red Bull houdt.

