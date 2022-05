Sergio Pérez is ‘in de vorm van zijn carrière’ na zijn zege in Monaco, stelt Red Bull-teambaas Christian Horner. Nu Pérez en Max Verstappen dicht bij elkaar staan in het kampioenschap maakt Horner duidelijk dat ze allebei voor de titel mogen gaan: “Het maakt niet uit wie van de twee kampioen wordt.”

Pérez moest na zijn crash in de kwalificatie vanaf de derde plek beginnen op het natte Monaco, maar door een strategische meesterzet kwam de Mexicaan aan de leiding in de chaotische race en won hij deze uiteindelijk. Hij kwam daardoor op 110 punten te staan, teamgenoot Max Verstappen werd derde en staat op 125 nog altijd eerste in de tussenstand, maar ziet Pérez dus naderen.

“Het is een geweldige dag voor ons en Checo geweest”, zegt Horner na afloop van de race in Monaco. “Hij was het hele weekend snel en zijn overwinning is dan ook dik verdiend. Het is fantastisch dat beide rijders door goed teamwerk een Ferrari hebben weten te verschalken.”

Pérez is ‘in de vorm van zijn carrière’, stelt Horner. “Hij doet het geweldig en het is geen uitzondering. Ik bedoel, we zagen allemaal zijn poleposition in Jeddah. Hij is echt in vorm en dat is fantastisch voor ons. Het verschil tussen hem en Max is dit jaar een stuk kleiner.”

Pérez of Verstappen?

Voor Verstappen was de derde plaats niet helemaal waar hij op gehoopt had, maar hij eindigde voor Charles Leclerc en dus liep hij opnieuw uit op de Monegask. “Max had de auto dit weekend niet helemaal waar hij hem wilde hebben, maar is desondanks blij met het resultaat.”

“Hij is boven Charles geëindigd en heeft de leiding in het kampioenschap behouden, dat was het doel”, vervolgt Horner. “Door het goede teamwerk van de coureurs, de pitmuur, de garage en in Milton Keynes hebben we dit weekend optimaal kunnen presteren. We zijn dus erg blij.”

Voorafgaand aan het raceweekend in Monaco bestond er nog twijfel of Pérez wel races mocht winnen en om de titel mocht strijden, gezien de teamorders in Spanje. Maar daar bestaat volgens Horner nu geen twijfel meer over. “Het maakt niet uit wie van de twee wereldkampioen wordt. Natuurlijk is de constructeurstitel heel belangrijk, maar of het nou Max of Checo is: ze zijn allebei Red Bull-coureurs, ze hebben allebei evenveel kans”, benadrukt de Red Bull-teambaas.

Foto: Red Bull Content Pool