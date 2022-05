Sergio Pérez maakt er een gewoonte van chaotische Grands Prix te winnen, en werd in Monaco wat dat betreft op zijn wenken bediend.

Voor de 32-jarige Pérez is het, na Sakhir 2020 en Bakoe 2021, zijn derde Formule 1-zege. “Een droom die uitkomt”, noemt de Mexicaan het. “Als coureur droom je ervan deze race te winnen. Naast je thuiswedstrijd is dit de mooiste om te winnen.”

Thuis in Mexico winnen is Pérez nog niet gelukt, maar hij mag zich met drie zeges inmiddels wel de meest succesvolle Mexicaanse coureur noemen. Hij is de veel te vroeg overleden Pedro Rodríguez inmiddels voorbij qua aantal zeges.

“Ik reed vandaag met een helmontwerp dat op het zijne is geïnspireerd”, vertelt Pérez. “Ik weet zeker dat hij trots zou zijn op wat we samen hebben bereikt.” Ook op de manier waarop, waarschijnlijk, want nadat een strategische zet Pérez aan de leiding bracht, moest hij zijn hoofd na een late herstart koel houden.

Pérez reed, met nog veertig minuten op de klok, immers op mediums, terwijl de jagende Carlos Sainz achter hem de bestendigere harde banden onder zijn Ferrari had. “We maakten het onszelf niet makkelijk”, lacht Pérez. “Maar het is een geweldige dag geworden. Voor mij en voor Mexico.”

