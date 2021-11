Voor het vierde Formule 1-seizoen op rij heeft Red Bull Racing zich verzekerd van de Fastest Pitstop Award. Het team maakte zondag in de Grand Prix van Mexico niet de allersnelste stop van de dag, maar kan in het klassement niet meer ingehaald worden.

In totaal werden zondag op het Autódromo Hermanos Rodríguez 25 pitstops uitgevoerd. De snelste was voor Williams-coureur George Russell. Zijn wissel van de mediums naar de harde band in de vijftiende ronde duurde slechts 2,17 seconden. De stop van Verstappen duurde een tiende langer, namelijk 2,27 seconden. Omdat ook de stop van Sergio Pérez in de top vijf eindigde (2,38 seconden) vergaarde de stal uit Milton Keynes voldoende punten om niet meer ingehaald te kunnen worden in het klassement dat elk jaar wordt opgemaakt. Red Bull staat op 452 punten, 198 meer dan Mercedes dat tweede staat. In de komende vier races zijn nog maar 172 punten te vergaren.

Red Bull en Williams zijn teams die er om bekend staan hun pitstops altijd prima op orde te hebben, maar afgelopen Formule 1-weekend deed ook Ferrari het uitstekend. De Italianen maken nog wel eens foutjes tijdens hun bandenwissels, maar in Mexico scoorde de Scuderia met twee snelle stops voor Carlos Sainz (2,33 seconden) en Charles Leclerc (2,38 seconden).

Overigens ging de snelste pitstop met het in- en uitrijden van de pitstraat wel naar Red Bull Racing. De bandenwissel van Verstappen duurde in totaal 21,908 seconden.