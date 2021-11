Red Bull heeft in een verklaring laten weten dat zij de problemen met de DRS-klep ‘nog niet volledig’ hebben opgelost. Het probleem zou zich niet meer voordoen bij de auto van Sergio Pérez, maar voor Max Verstappen zou het ‘voor de kwalificatie onder controle’ moeten zijn.

Red Bull kampt al een langere tijd met problemen met de achtervleugel. In Mexico en Brazilië waren de monteurs regelmatig hard aan het sleutelen aan de DRS-klep van beide bolides. Deze klep wappert met name op de hoge snelheid stevig heen en weer. Ook dit weekend in Qatar is in de slow motions goed te zien dat deze veel meer beweegt dan de DRS-kleppen van de andere teams.

Voordat de derde vrije training op het Losail International Circuit begon werd er opnieuw hard gesleuteld aan de achtervleugel van beide auto’s. Max Verstappen moest een lange tijd wachten voordat hij de baan op kon, Sergio Pérez hoefde wat minder lang te wachten.

Voor de kwalificatie in Qatar heeft Red Bull goed, maar ook wat minder goed nieuws. “We hebben de situatie verbeterd, maar we hebben het nog niet volledig opgelost”, laten ze in een verklaring aan de BBC weten. “We moeten nog wat meer werk verrichten. Het lijkt geen probleem te zijn aan Checo’s auto, maar we zullen het onder controle hebben voor de kwalificatie”, verzekeren zij.