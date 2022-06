Red Bull-teambaas Christian Horner heeft er alle vertrouwen in dat het team de nieuwe problemen met de DRS-klep van Max Verstappen kan oplossen.

In de eerste vrije training in Azerbeidzjan was Max Verstappen snel bezig, maar in herhalingen was te zien dat de DRS-klep van de Nederlander hevig op en neer klapperde op het start/finishgedeelte. Dat is een ander probleem dan in Barcelona, waar de DRS soms weigerde te openen ook al drukte Verstappen de knop in. Wel is het een bekend probleem, aangezien Red Bull hier vorig jaar ook al mee worstelde.

Het leek weinig te doen met de snelheid van Verstappen, toch moet het probleem opgelost worden weet teambaas Christian Horner. “We hebben het probleem gezien en de data bekeken”, zegt Horner na de eerste vrije training. “We hebben ook een vergelijking met de achtervleugel van Sergio (Pérez, red.). Er zijn enkele aanpassingen die we moeten doorvoeren om het probleem voor vanmiddag op te lossen.”

Horner legt uit dat het te maken kan hebben met het gewicht van de bolides. “Er zat een verschil tussen de twee auto’s, we moeten dus kijken naar de de afstelling en de stevigheid ervan om het op te lossen.”

Losse vleugels leverden vorig jaar nog veel vragen van teams op en Horner twijfelt er dan ook niet aan dat er al teams zijn geweest die hebben lopen klagen. “Maar het is nadelig voor de prestaties van de auto”, benadrukt de Brit. “Het lijkt ook altijd bij de auto van Max te zijn, dat moeten we zien op te lossen. We begrepen de problemen in Barcelona en hopelijk kunnen we dit ook oplossen”, besluit Horner.