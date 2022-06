Sergio Pérez heeft goede gevoel van Monaco weten door te trekken naar de eerste vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Mexicaan tekende voor de snelste tijd in VT1, zijn 1.45.476 was 0.127 sneller dan Charles Leclerc op P2. Max Verstappen eindigde op drie tienden als derde voor Carlos Sainz op P4.

Het weekend begint in ieder geval niet goed voor Mick Schumacher. Dit keer buiten zijn schuld om: na amper 3 rondjes te hebben gereden, lekt zijn Haas flinke hoeveelheden vloeistof en moet Schumacher één van de vele uitvalswegen opzoeken. Ook de Williams van Nicholas Latifi begint al snel te pruttelen, de Canadees belandt ergens in de straten van Bakoe en weet dat hij een moeilijk weekend wacht.

Lance Stroll is de eerste van de ongetwijfeld nog velen die in de verraderlijke bocht 15 de muur raakt. De linkerknik is off camber, het loopt af naar buiten toe waar een betonnen muur wacht. Max Verstappen kent er aan het eind van de sessie nog een hachelijk moment, hij spint maar weet de muur te ontwijken.

Een moeilijke factor dit weekend lijkt de wind te gaan zijn, Verstappen maakt op de radio al snel melding van ‘insane wind‘. Bij Mercedes en Ferrari zijn er andere zorgen, het lange rechte stuk zorgt voor de inmiddels vertrouwde beelden van stuiterende auto’s. Lewis Hamilton rijdt zelfs met vier wielen over de pit entry-lijn omdat hij naar eigen zeggen de lijn niet eens kan zien. Charles Leclerc en Carlos Sainz slagen er desondanks in competitieve tijden neer te zetten maar comfortabel zal het niet geweest zijn. P2 en P4 voor hen.

Op flinke achterstand van het gebruikelijke viertal staan de mannen van Mercedes, Renault en AlphaTauri binnen 2 tienden van elkaar, aangevoerd door Hamilton gevolgd door Yuki Tsunoda, George Russell, Fernando Alonso Pierre Gasly en Esteban Ocon. In het rechterrijtje valt op dat Daniel Ricciardo ondanks 20 rondjes het tempo niet heeft weten te vinden, de Australiër sluit VT1 af als 18e op 3.3 seconde van Pérez. Hij laat alleen de verstekelingen Latifi en Schumacher achter zich.

Uitslagen GP Azerbeidzjan 2022 - 1e Vrije Training