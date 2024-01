Red Bull kijkt alvast vooruit naar de komende paar jaar, en dan vooral het nieuwe reglement dat in 2026 ingaat. Hoewel het team zich niet erg druk lijkt te maken voor 2024, is de Oostenrijkse renstal niet bepaald tevreden over de vooruitzichten van 2026.

Het nieuwe motorreglement van 2026 geeft de teams veel stof tot nadenken. De motoren zijn namelijk niet het enige wat verandert: het aerodynamische concept wordt ook enigszins bijgewerkt om rekening te houden met de nieuwe afmetingen van de motoren. Daarnaast worden er nieuwe onderdelen geïntroduceerd, zoals bijvoorbeeld zogeheten ‘actieve aerodynamica’. Daarmee kunnen onderdelen tijdens het rijden aangepast worden aan de aerodynamische situatie.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

Pleisters plakken

Deze actieve aerodynamica is veelbelovend, maar doet niets af aan de problemen die ontstaan door de nieuwe regels. Dat legt Pierre Waché, de technisch directeur van Red Bull, uit aan Motorsport.com.

“Je kan geen pleisters blijven plakken. Je moet naar het hele probleem kijken en je dan afvragen: ‘Hoe los ik dit op? Wat voor eigenschappen moet ik bereiken met deze auto?’ Als je dan nog steeds pleisters moet plakken om dingen op te lossen, dan kan dat later nog wel. Maar je moet niet beginnen met die pleister. Anders kom je er nooit.”

Het centrale probleem zit hem volgens Waché in de snelheid op het rechte stuk. “Die snelheid wordt minder, en dat voelt niet zo prettig. De FIA werkt samen met de teams om daaraan te werken zodat het minder vervelend is voor de coureur en de snelheid door de hele ronde beter is. En er komt minder downforce. Daardoor spaar je meer energie op, want je bent langer bezig in de bochten en de remzones. Op die manier kan je dan juist weer sneller zijn op de rechte stukken.”

Dat klinkt optimistisch, maar het feit dat er nu nog aan dit soort oplossingen gewerkt moet worden is volgens Waché emblematisch voor het hele probleem. “Het punt is dat ze niet meteen het volledige concept hebben doordacht. Ze hebben eerst naar de motor reglementen gekeken en nu moeten wij daar rekening mee houden wat betreft het chassis om de problemen te compenseren.”

Lees ook ons exclusieve interview met Pierre Waché, onder andere over zijn samenwerking met Adrian Newey.

2024 en 2025

Al die zorgen van Waché zijn gericht op de auto van 2026, maar in de tussentijd moet Red Bull nog twee andere seizoenen overbruggen. Het seizoen van 2024 kruipt steeds dichterbij, en daarmee ook het debuut van de RB20. Al krijgt die auto niet de volledige focus, zo legt Red Bull-performance engineer Ben Waterhouse uit aan Racecar Engineering Magazine.

“De RB20 is, in onze wereld, grotendeels compleet vanuit een ontwerp-oogpunt. Mechanisch gezien is alles al afgerond. De auto zit nu in het definitieve ontwerp proces en gaat vervolgens naar het productieproces. De RB20 is een auto die minstens zes maanden oud is en we beginnen onze aandacht al te richten op de RB21, terwijl het seizoen nog niet eens begonnen is.”

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024

Niet één, maar twee edities om 2024 mee in te luiden: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!