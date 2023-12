Pierre Waché, de technisch directeur van Red Bull, geldt als de stille kracht van Red Bull. De Fransman, die al sinds 2013 in Milton Keynes werkt, heeft samen met meesterontwerper Adrian Newey een belangrijk aandeel in het succes van Red Bull en Max Verstappen. “We hebben dit jaar veel gewonnen, maar dat willen we volgend jaar ook”, zegt hij in een uitgebreid interview met FORMULE 1 Magazine.

Pierre Waché zegt zich bevoorrecht te voelen dat hij nauw mag samenwerken met Adrian Newey. “Zonder hem zou ik niet bij Red Bull hebben gezeten. Hij is de man geweest die me hierheen haalde. Ik heb sinds mijn komst ontzettend veel van gem geleerd. De manier waarop we samenwerken evolueert met het jaar. Hij werkt ook niet meer volledig voor het F1-project, wat betekent dat ik meer ruimte heb. En Adrian is een zeer competitief persoon. Hij geeft nooit op. In veel opzichten is hij een inspiratiebron voor mij. Zijn motivatie en toewijding zijn indrukwekkend, zeker als je nagaat wat hij allemaal al heeft bereikt. Hij daagt je altijd uit na te denken wat nóg beter kan.”

In die zin lijken Newey en hij best wel op elkaar, vervolgt Waché. Bij een slecht resultaat slaapt hij slecht, vertelt hij. Maar bij een goed resultaat ook. Lachend: “Ik slaap nooit.”

Dan: “Dit werk neemt een groot deel van je leven in beslag. Het zit altijd in mijn hoofd, ook omdat ik werk met een heel goed team. We dagen elkaar altijd uit. Het gevolg is wel dat je ook ’s nachts nog ligt te denken over dingen die gezegd zijn. En de werkomgeving is ongekend competitief. We willen beter zijn dan alle anderen. We zijn geen coureurs, maar ook voor ons is dit werk topsport.”

Waché: ‘Het werk is nooit af’

Waché zegt tevreden te zijn met zijn rol als technisch directeur. Een functie als teambaas, op termijn? Hem niet gezien. Hij opereert liever buiten de spotlights, als de stille kracht van Red Bull. “Het werk wat ik nu doe, is wat ik leuk vind. En als je iets hebt wat je leuk vindt, geef je dat niet weg.” Ook al zijn het tropenjaren, bekent hij.

Zeker aan het eind van het seizoen is de vermoeidheid voelbaar. Gas terug? Hooguit even. Waché: “Het werk is nooit af. We hebben dit jaar veel gewonnen, maar dat willen we volgend jaar ook.”

