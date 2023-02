Red Bull-junior Isack Hadjar hoopt dit seizoen genoeg indruk te maken in de Formule 2 om in 2024 de overstap te maken naar de Formule 1. De Fransman heeft zichzelf als doel gesteld om zijn vijf andere Red Bull-collega’s in de Formule 2 te verslaan.

Hadjar imponeerde in zijn debuutseizoen in de Formule 3. De Fransman maakte kans op de titel, maar moest die uiteindelijk in een bizarre slotrace op Monza aan landgenoot Victor Martins laten. Dit jaar maakt Hadjar, binnen Red Bull gezien als een van de meest veelbelovende talenten, zijn opwachting in de Formule 2 in de hoop via die weg de Formule 1 te bereiken.

Het wordt wel een flinke uitdaging voor Hadjar, aangezien het Red Bull-opleidingsteam groots vertegenwoordigd is in de Formule 2. Maar liefst zes Red Bull-juniors rijden dit jaar in de opstapklasse van de Formule 1: Jak Crawford, Zane Maloney, Enzo Fittipaldi, Dennis Hauger, Ayumu Iwasa en Hadjar.

Ondanks dat is Hadjar gedreven om zich dit jaar direct te bewijzen om zo een overstap naar de Formule 1 af te dwingen. “Het is mijn doel om een echt sterk seizoen te hebben en de overstap te maken naar de Formule 1”, maakt de 18-jarige Fransman zijn ambities helder aan Formula 2. “Het zou geweldig zijn om slechts één jaar in de Formule 2 te rijden. Dat zou ideaal zijn”, aldus Hadjar, die herhaalt snel de Formule 1 te willen bereiken. “Dat is het hoofddoel, dus ik ga ook alles geven.”

Uiteindelijk is Hadjar vooral ‘echt blij’ om deel uit te maken van het Red Bull-opleidingsteam. “Het is geweldig! Ik ben blij dat we in het opleidingsteam zulke geweldige coureurs hebben, dat pusht me om nog beter te presteren. Het is fantastisch om zes Red Bull-coureurs op de baan te hebben. Ik hoop gewoon dat ik ze allemaal versla, dat is het doel.”

Opties

Als Red Bull-junior is een overstap naar het zusterteam van Red Bull, AlphaTauri, een voor de hand liggende optie voor Hadjar, mocht Red Bull hem een kans willen geven. Voor Hadjar is het dan een geluk dat zowel Yuki Tsunoda als Nyck de Vries alleen een contract heeft voor dit jaar – met de kanttekening dat De Vries niks over zijn contract kwijt kon en het naar verluidt om een meerjarige deal met Red Bull gaat. In ieder geval Tsunoda moet dus rijden voor wat hij waard is als hij ook in 2024 nog bij AlphaTauri wil rijden, terwijl de zes Formule 2-coureurs gedreven zullen zijn om zich te bewijzen voor een Formule 1-zitje.

Mocht het niet lukken bij AlphaTauri, dan moet Hadjar hopen dat Red Bull hem wil uitlenen of laten gaan. Dat laatste lijkt onwaarschijnlijk, maar mocht dat alsnog gebeuren dan zijn er meerdere opties voor het talent. Zo verlopen er contracten bij Haas F1, Alfa Romeo en Williams.

