Red Bulls opleidingsteam voor 2023 is bekendgemaakt. Het team is dit jaar goed vertegenwoordigd in de Formule 2. Maar liefst zes jonge coureurs nemen namens Red Bull deel aan de opstapklasse van de Formule 1 terwijl Liam Lawson zich in Japan wil bewijzen in de competitieve Super Formula.

Lawson is dit jaar de officiële reservecoureur voor het Formule 1-team van Red Bull, maar kan vanwege zijn verplichtingen in de Japanse Super Formula niet altijd aanwezig zijn. Hij wisselt die rol daarom af met derde rijder Daniel Ricciardo, die al heeft aangegeven dat hij niet bij alle races aanwezig zal zijn.

Lees ook: Ricciardo ‘bij beperkt aantal races’ reserve voor Red Bull, Lawson bij de rest

In de Formule 2 zijn maar liefst zes Red Bull-juniors te vinden, waarbij de focus met name op Isack Hadjar ligt. De Fransman imponeerde in zijn eerste seizoen in de Formule 3 en werd vierde in het kampioenschap. Hij maakt nu de opstap naar de Formule 2 en wordt bij Red Bull als een van de meest belovende talenten gezien.

Ook Jak Crawford verruilt de Formule 3 voor de Formule 2 en wordt bij Hitech de teamgenoot van Hadjar. De nummer twee van het F3-kampioenschap van 2022, Zane Maloney, mag zich ook in de Formule 2 bewijzen. De coureur uit Barbados doet dat bij het Britse Carlin, naast andere Red Bull-junior Enzo Fittipaldi. De Braziliaan begint aan zijn derde seizoen in de Formule 2 en kondigde onlangs aan dat hij deel zou uitmaken van het Red Bull-opleidingsteam.

Dennis Hauger en Ayumu Iwasa beginnen in de Formule 2 aan hun tweede seizoen. Hauger, de Formule 3-kampioen van 2021, rijdt voor het Nederlandse MP Motorsport terwijl Iwasa bij DAMS achter het stuur kruipt.

Lees ook: Sebastián Montoya hoopt via Red Bull-opleidingsteam F1 te bereiken

Sebastián Montoya, zoon van oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya, probeert in de voetsporen van zijn vader te treden en begint in de Formule 3 namens het Red Bull-opleidingsteam. Hij is niet de enige Red Bull-junior in de Formule 3: ook de Japanse Souta Arao vertegenwoordigt de Red Bull-kleuren in die klasse.

Verder zullen Arvin Lindblad en Enzo Deligny in de Formule 4-klassen te vinden zijn terwijl Red Bull ook karttalent Enzo Tarnvanichkul heeft vastgelegd in het opleidingsteam.