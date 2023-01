Red Bull heeft Sebastián Montoya, zoon van oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya, in haar opleidingsteam opgenomen. Montoya zal dit jaar in de Formule 3 rijden, maar hoopt uiteindelijk via het opleidingsteam de Formule 1 te bereiken.

De 17-jarige Montoya probeert in de voetsporen van vader Juan Pablo te treden. Hij kwam in 2020 in de eenzitters terecht na een opmars in de karts en werd in 2021 negende in de ADAC Formule 4 en vierde in de Italiaanse Formule 4. Daarnaast heeft Montoya al ervaring in de langeafstandsracerij, waar hij samen met zijn vader in de LMP2 racete.

Montoya reed vorig jaar ook al mee in de Formule 3 op Zandvoort, waar hij Hunter Yeany verving. Hij scoorde zeven punten en mocht na het seizoen nog eens in de Formule 3 stappen voor een test. Montoya was al verbonden aan Red Bull, maar maakt nu officieel deel uit van het Red Bull-opleidingsteam.

“Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ik nu deel uitmaak van het Red Bull-opleidingsteam”, schrijft Sebastián Montoya op sociale media. “Vorig jaar werd ik al een van de atleten van Red Bull en nu gaan we samenwerken om het ultieme doel te bereiken: de Formule 1.”

Red Bull-adviseur Helmut Marko liet onlangs in gesprek met Auto, Motor und Sport weten dat Montoya dit jaar in de Formule 3 zal rijden. Voor welk team dat wordt, is nog niet bekend. Montoya is een van de vele nieuwe aanwinsten van het Red Bull-opleidingsteam. Recentelijk legde Red Bull ook al Enzo Fittipaldi, Enzo Tarnvanichkul en Zane Maloney vast.