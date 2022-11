Red Bull heeft Enzo Fittipaldi, kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi, toegevoegd aan haar opleidingsteam, zo laat de Braziliaan zelf weten. Fittipaldi zal in 2023 deelnemen aan de Formule 2 met Carlin.

De 21-jarige Fittipaldi debuteerde vorig jaar in de Formule 2 bij Charouz, waar hij drie raceweekenden aan de slag ging. Dit seizoen mocht hij alle races meerijden met het team en met nog één raceweekend te gaan staat de jongere broer van Haas-reserve Pietro Fittipaldi zesde in het kampioenschap.

Volgend jaar maakt Fittipaldi de overstap naar het Formule 2-team van Carlin en dat doet hij in de Red Bull-kleuren, nu het Formule 1-team de Braziliaan aan het opleidingsteam heeft toegevoegd. “Ik ben erg blij om aan te kondigen dat ik bij de Red Bull-familie kom!”, zegt Fittipaldi. “Bedankt Helmut Marko en Christian Horner voor deze kans!”

Marko geeft in gesprek met Motorsport.com aan dat zij hem nu aan het opleidingsteam toevoegen vanwege zijn prestaties bij Charouz. “Hij presteerde bij een middenveldteam”, legt Marko uit. “Hij was altijd aanwezig in de top. Hij heeft zijn hoogte- en dieptepunten gehad en nu weet hij dat hij een kans krijgt. Hij zal voor Carlin rijden, dat is echt een topteam.”

De toevoeging van Fittipaldi gaat gepaard met verschuivingen binnen het opleidingsteam van Red Bull. “We zullen binnenkort aankondigen wie er vertrekken en wie er bij komen”, zegt Marko. Wel staat al vast dat Liam Lawson naar Japan gaat voor de Super Formula terwijl Dennis Hauger, net als Lawson, volgend jaar de reserverol krijgt bij het Formule 1-team.