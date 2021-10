Red Bull-junior Liam Lawson wil niet langer meer in de DTM rijden na de controversiële seizoensfinale op de Norisring van afgelopen weekend. De Nieuw-Zeelander leek zo goed als zeker van het kampioenschap, maar na een opvallende inhaalpoging bij de start en een Mercedes-teamorder liep hij de titel mis.

Met nog één race te gaan op de Norisring stond Lawson, ook actief in de Formule 2 en onderdeel van het opleidingsteam van Red Bull, er goed voor om in zijn debuutseizoen de DTM-titel in de wacht te slepen. Hij had een ruime voorsprong op concurrenten Kelvin van der Linde en Maximilian Götz, al hadden die theoretisch nog altijd kans om kampioen te worden.

Bij de start slonken de kansen voor Lawson echter enorm toen Van der Linde in bocht 1 zijn Audi te laat naast de Ferrari van Lawson zette, die vervolgens de bocht niet kon maken en ook nog eens met een gebroken ophanging kansloos was voor de punten. Hij bleef wel doorrijden, al was dat meer in de hoop op veel uitvalbeurten. Van der Linde kreeg een tijdstraf van vijf seconden, maar zat zo nog wel in de race voor het kampioenschap. Hij kwam later in een direct gevecht met Götz, de andere kandidaat, terecht en reed daarbij schade aan zijn auto. Hij liep een lekke band op en eindigde buiten de punten. Götz lag daarna derde, maar hij moest de race winnen om de titel in de wacht te slepen. De raceleider, Lucas Auer, en nummer twee Philip Ellis lieten hun voorsprong van ruim dertien seconden echter varen om Götz zo naar de titel te helpen.

Foto: BSR Agency

Lees ook: Red Bull-junior Lawson verrast over DTM-zitje: ‘Dacht dat het een grap was’

De manier waarop het seizoen eindigde liet bij Lawson een vieze nasmaak achter en hij wil dan ook niets meer met de DTM te maken hebben, ook al benadrukt hij dat hij ervan genoten heeft. “Het was teleurstellend om geen kans te krijgen om door de eerste bocht te komen en te racen”, zegt Lawson in This Week with Will Buxton van Motorsport.tv. “Maar het is iets wat ik in de toekomst niet wil. Niet het kampioenschap, niet de manier hoe dat weekend verliep. Ik heb genoten van dit seizoen. Ik heb echt genoten van mijn DTM-avontuur, het was echt heel leuk. Het was heel anders dan wat ik gewend was.”

“Het voelde binnen dit team niet alsof ik als een junior werd behandeld, maar meer als een professional,” vervolgt Lawson, “en dat was geweldig. Daar heb ik echt van genoten. Het seizoen in zijn algemeen was fantastisch en ik ben trots op het hele team. Maar met de manier waarop het seizoen eindigde, wat ik niet had verwacht of zag aankomen, is dit niet iets waar ik in de toekomst nog onderdeel van wil uitmaken”, aldus de teleurgestelde Red Bull-junior.

Voor Lawson kan er dan al goed nieuws zijn. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft bij Motorsport-Total.com al aangegeven dat de DTM voor hem ‘voorbij is’. “Hij rijdt in 2022 fulltime in de Formule 2. Hij zal deelnemen aan de Young Driver Test en anders zal hij nog wel wat vrije trainingen mogen doen als dat mogelijk is”, aldus Marko.