Red Bull-junior Lawson verrast over DTM-zitje: ‘Dacht dat het een grap was’

Vorige maand kreeg Alex Albon te horen dat hij in 2021 naast zijn rol als reservecoureur bij Red Bull ook aan de slag gaat in de DTM. Zijn teamgenoot in het Duitse kampioenschap wordt Red Bull-junior Liam Lawson. Toen diens manager vertelde dat Helmut Marko hem aan de DTM zou laten deelnemen, geloofde de Nieuw-Zeelander dat in eerste instantie niet. “Ik dacht dat het een grap was.”

Liam Lawson was de afgelopen jaren actief in de ‘gebruikelijke’ opstapklassen naar de Formule 1. Zo reed hij in de Duitse Formule 4 en verschillende Formule 3-kampioenschappen. In 2019 en 2020 nam hij deel aan het FIA Formule 3-kampioenschap, volgend jaar maakt hij de overstap naar de F2. Maar Lawson zal de laatste opstapklasse naar de F1 combineren met de DTM. Toen de Nieuw-Zeelander dat hoorde, dacht hij dat het om een grap ging.

“Het gebeurde een beetje uit het niets”, vertelt Lawson aan het Nieuw-Zeelandse Velocity News. “Ik was in mijn laatste paar dagen quarantaine in Nieuw-Zeeland nadat ik de Formule 2-test in Bahrein had gedaan, toen ik een telefoontje kreeg van mijn manager Grant McDonald. Die vertelde me dat hij een gesprek zou hebben met Helmut Marko.”

Het werd snel duidelijk waarover dat telefoontje ging. Red Bull-topman Marko had besloten dat Lawson zijn Formule 2-campagne zou combineren met de DTM. “Eerst dacht ik dat hij me voor de gek hield, en dat het allemaal een grap was. Maar nee, het was echt, en nu ben ik echt enthousiast over de kans. Het is de Formule 1 van de GT-wagens en het hoge niveau van de coureurs en merken in de klasse maakt het zo’n geweldig kampioenschap”, zegt Lawson.

Wat verwacht de Kiwi van de combinatie Formule 2-DTM? “De grootste uitdaging zal zijn om elk weekend tussen de F2-auto en de DTM-auto te wisselen”, voorspelt hij. “Ja, het is gewoon een andere auto, maar ik zal me elke keer moeten aanpassen. Dus het wordt interessant om te zien hoe dat gaat.” Toch bekijkt hij zijn DTM-deelname positief. “Maar ik denk dat de DTM ook geweldig zal zijn voor mijn ontwikkeling als coureur, wat me in de F2 zou moeten helpen”, aldus Lawson.

