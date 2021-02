Red Bull maakt datum voor presentatie van Max Verstappens nieuwe auto bekend

Zet het maar vast in de agenda: Red Bull presenteert de RB16B, de nieuwe auto van Max Verstappen en Sergio Pérez, op dinsdag 23 februari.

De RB16B is zoals bekend – en zoals de naam aangeeft – een doorontwikkeling van de RB16 van 2020. Volgens teambaas Christian Horner bestaat de nieuwe auto voor ‘zestig procent’ uit onderdelen van zijn voorganger.

Wat in elk geval hetzelfde is, is dat Verstappen weer één van de bestuurders is en er ook wederom een Honda-motor achterin de Red Bull-bolides ligt. Nieuw bij het team is natuurlijk de Mexicaan Pérez, die het stoeltje van Alexander Albon heeft overgenomen voor 2021.

De verwachting is verder dat Red Bull de auto dinsdag ‘presenteert’ door drie á vier fotorenders vrij te geven waarop de nieuwe creatie van ontwerpgoeroe Adrian Newey te zien is, maar uiteraard geen geheimen worden prijsgegeven.

Volgens geruchten krijgt de RB16B volgende week ook gelijk zijn traditionele shakedown. De afgelopen jaren reed Red Bull de eerste testrondjes op dezelfde dag als de presentatie, dus is de kans groot dat Verstappen en Pérez dinsdag ook gelijk op Silverstone aan de slag gaan.

