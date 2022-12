Red Bull is niet van plan om de bolide voor 2023 radicaal te veranderen ten opzichte van de RB18 van dit jaar. Topontwerper Adrian Newey zegt liever het eigen ontwerp door te ontwikkelen dan te experimenteren met andere concepten.

Red Bull bleek met de RB18 dit seizoen een competitieve auto te hebben. De Ferrari F1-75 had iets meer snelheid over één ronde, maar de RB18 was op de zondag vaak de sterkste auto. Max Verstappen won vijftien van de 22 races, Sergio Pérez zorgde ervoor dat Red Bull zeventien van de 22 races won. Met de RB18 als sterke basis richt Red Bull zich nu op de ontwikkeling voor de bolide van 2023.

Red Bull is voor 2023 niet van plan om flink te experimenteren met verschillende concepten. Topontwerper Adrian Newey durft niet te zeggen hoeveel concepten van dit jaar meegaan naar de nieuwe bolide, maar het hoofdontwerp zal niet groots aangepakt worden. “We blijven ons concept ontwikkelen omdat we deze het beste kennen”, zegt Newey tegen Auto, Motor und Sport.

“Maar ik durf niet te zeggen of onze manier de beste is”, geeft Newey toe. De Brit houdt er rekening mee dat een ander team om de hoek komt kijken met een ‘beter idee’. Ook weet de topontwerper van Red Bull dat er geen garanties zijn dat de ontwikkeling van hun eigen concept goed verloopt.

“We weten allemaal nog niet waar we tegenaan zullen lopen bij de ontwikkeling van onze eigen concepten”, stelt Newey. “Misschien heeft een ander team een veel groter ontwikkelingspotentieel dat nu nog achterblijft”, blijft de Brit op zijn hoede.

Hij sluit bovendien niet uit dat een van de teams met een oplossing komt dat een groot voordeel oplevert. Newey noemt de dubbele diffuser van Brawn GP, dat in 2009 kampioen werd, als voorbeeld daarvan. “Het zat er altijd al, maar het was gewoon nog door niemand ontdekt.”