Red Bull Racing heeft een werknemer ontslagen die zich in privéberichten racistisch had uitgelaten. Het ontslag voegt de daad bij het woord na het antiracismestatement dat het team maakte na de Grand Prix van Groot-Brittannië. Het zou niet gaan om een hooggeplaatste arbeidskracht.

De privéberichten van de werknemer kwamen aan het licht, nadat ze op social media werden geplaatst. Red Bull zag vervolgens geen andere optie dan de persoon in kwestie de bons te geven. De naam is uiteraard niet bekendgemaakt, maar het gaat niet om een vooraanstaand lid van het team. Op het verdere verloop van het GP-weekend in Hongarije zal het ontslag ook geen gevolgen hebben.

Een woordvoerder van de Oostenrijkse renstal laat weten dat het team ‘racisme op welke manier dan ook veroordeelt’. “Wij hebben een nultolerantiebeleid voor racistisch gedrag binnen ons team”, wordt hij geciteerd door Sky Sports. “De persoon in kwestie is niet langer werkzaam bij Red Bull Racing. We zullen verder niet op de zaak ingaan.”

(Photo by Andy Hone / LAT Images)

Red Bull sprak zich na de Grand Prix van Groot-Brittannië ook al uit tegen racisme. Lewis Hamilton werd na het ongeluk met Verstappen flink bejegend. “We mogen op de baan dan wel elkaars rivalen zijn, maar we zijn wel verenigd tegen racisme. We veroordelen racistische uitlatingen gericht aan ons team, onze concurrenten en onze fans”, zei het team van Max Verstappen vervolgens in een statement. “Zulke dingen vallen nooit goed te praten, het hoort absoluut niet thuis in onze sport. Zij die verantwoordelijk zijn moeten hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.”