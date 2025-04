Red Bull heeft een aantal onderdelen van de RB21 van Max Verstappen voorafgaand aan de GP Bahrein vervangen en aangepast. Dat bevestigt de FIA op de valreep voor de start van de race. De Red Bull-coureur klaagde na de kwalificatie al over zijn remmen, en de renstal heeft daarom vooral dit onderdeel onder handen genomen.

Max Verstappen was na de kwalificatie in Bahrein duidelijk in zijn oordeel over het rijgedrag van de RB21. “We worstelen enorm met de remmen, het hele weekend al”, vertelde de wereldkampioen. “Daarnaast heb ik heel weinig grip.”

Red Bull ging met het eerste aan de slag, en verving onder meer het frictiemateriaal van de voor- en achterremmen, de linker remklauw van Verstappens achterrem en de remsensor rechtsvoor. Ook zijn er meteen parameterwijzigingen doorgevoerd voor het nieuwe frictiemateriaal. Red Bull-adviseur Helmut Marko kondigde eerder al aan dat het team met de FIA zou praten over de RB21 van de wereldkampioen.

Alle veranderingen vallen binnen artikel 40.3. van de sportreglementen, waardoor de Nederlander geen gridstraf krijgt en gewoon vanaf plek zeven aan de race mag beginnen.

