Red Bull begint aan de eindsprint van het 2024-seizoen met een upgradepakket voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Oostenrijkse renstal past de vloer van de RB20 aan, in de hoop wat extra performance te vinden en het gat met McLaren te overbruggen. McLaren neemt zelf echter ook updates mee naar Austin.

De FIA maakt voorafgaand aan de eerste sessies van een Grand Prix-weekend altijd de updates die teams voor hun bolides meenemen bekend. Red Bull heeft aanpassingen aan de vloer en de sidepods van de RB20 gedaan voor het raceweekend in Austin, waarvan de aangepaste vloer onderdeel is van een algemene upgrade. De aanpassingen aan de sidepods zijn speciaal voor het Circuit of the Americas-circuit gedaan, en zal daardoor alleen dit weekend op de RB20 te zien zijn.

Het Oostenrijkse team is niet het enige dat updates meeneemt naar Austin, want ook McLaren en Mercedes passen het een en ander aan hun bolides aan. Zo neemt McLaren onder anderen upgrades aan hun voorvleugel en voorwielophanging mee. Mercedes past ondertussen de voorvleugels en voorwielophanging ook aan, en verandert de sidepods. Beide teams nemen ook upgrades specifiek voor COTA mee.

Ferrari heeft ervoor gekozen om geen nieuwe updates mee te brengen naar het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten. Aston Martin installeert zes upgrades op de AMR24, waaronder aan de vloer.

