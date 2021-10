Red Bull heeft niet overwogen om Sergio Pérez in de slotfase van de Amerikaanse Grand Prix naar binnen te halen voor een nieuwe set zachte banden om hem een gooi te laten doen naar de snelste raceronde en dus een extra WK-punt.

Dat punt ging zondagavond naar de als tweede geklasseerde Lewis Hamilton. Die klokte in ronde 41 de snelste tijd (1.38.485) en verliet het Circuit of the Americas daardoor niet met achttien, maar met negentien punten. De achterstand van Hamilton op Max Verstappen in het WK bedraagt door dat ene puntje niet dertien, maar twaalf punten. Met die kleine marges in het achterhoofd had Red Bull er voor kunnen kiezen om Pérez zondag een paar ronden voor het einde van de race naar binnen te halen om de snelste ronde bij Hamilton weg te kapen.

Maart het team besloot anders. De Mexicaan lag tegen het einde van de race op de derde plaats, slechts enkele seconden voor Charles Leclerc. Een pitstop voor vers rubber zou hem vrijwel zeker het podium hebben gekost. En dat was Red Bull wat al te gortig, zei teambaas Christian Horner tegen Motorsport.com. “Het zou wreed zijn geweest om Checo te laten pitten en hem van het podium te halen. Leclerc zat er duidelijk te dicht achter.” Ook dacht Red Bull aan het teambelang. Een derde plaats levert vijftien punten op, terwijl een vierde plaats en snelste ronde goed is voor dertien punten.

Andere afweging dan in Silverstone

Eerder dit seizoen koos Red Bull er voor om Pérez wel naar binnen te halen voor een gooi naar de snelste raceronde. Hij lag tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië tiende en leek op weg naar WK-punten. Het team wilde echter de snelste ronde bij Hamilton weghalen en droeg Pérez op binnen te komen. Dat lukte, maar door zijn late pitstop finishte Pérez op Silverstone op de zestiende plaats. En dus leverde de snelste ronde hem geen extra punt op.