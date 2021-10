Hij had Max Verstappen van de nodige rugdekking moeten voorzien, dat deed Sergio Perez in de beginfase ook knap maar een kapot drinksysteem zorgde voor letterlijk een hete middag voor de Mexicaan. “Ik kan niet meer, ik weet niet hoe ik het gedaan heb.” Een inspanning die werd beloond met een podiumplek en de herovering van de vierde plaats in het kampioenschap op Lando Norris.

De eerste problemen deden zich al voor in Pérez’ ronde naar de grid. Hij meldde op de radio dat al het water in zijn helm terecht was gekomen: “Ik heb een nieuwe balaclava nodig, alles is nat.” Op de grid werd nog een poging gedaan om het euvel op te lossen maar zonder succes dus.

BSR Agency

Na een uitstekende start kon Pérez aansluiten bij Hamilton en Verstappen, hij hielp zijn teamgenoot door ook vroeg naar binnen te gaan. Al kreeg hij bij zijn stop gebruikte mediums: “De bedoeling was om een hoog tempo te rijden Lewis te dwingen om te stoppen, dat is gelukt. Zo wisten we te voorkomen dat hij zijn optimale strategie kon uitvoeren. Maar die gescrubte banden waren in het verloop van de race niet optimaal.”

Maar daar was het leed dus nog niet mee geleden. “Ik kon niets drinken, vanaf ronde 20 was ik op. Ik voelde dat de kracht in mijn armen en benen wegvloeiden, het zicht werd ook minder. Ik heb nog nooit zo’n zware race gereden, het is de eerste keer dat dit me overkomt. Hopelijk was het ook de laatste keer. Ik kan niet meer”, stamelde Pérez die duidelijk uitgeput was.