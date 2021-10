Mercedes-teambaas Toto Wolff hinkt na de Grand Prix van Amerika op twee gedachten. Aan de ene kant is de tweede plek van Lewis Hamilton volgens hem beter dan verwacht. Aan de andere kant zag Mercedes een kleine kans op de zege verloren gaan dankzij een strategische zet van Red Bull en Max Verstappen.

Red Bull haalde Verstappen namelijk tot twee keer toe, en de tweede keer ook vrij vroeg, uit leidende positie binnen. “Zij waren super agressief met hun eerste stop. Hun strategie was erg dapper”, toont Wolff daar ten overstaan van Sky Sports respect voor. “Ze verdienden de overwinning vandaag”, erkent hij ook.

In Austin werden zo ‘interessante strategische spelletjes’ gespeeld. Hamilton en Mercedes mochten daarbij ook nog op de zege hopen. In de slotronden kwam de Brit heel dicht in de buurt van Verstappen. “We hadden een kleine kans, maar het was niet genoeg. Zeker zodra je dicht op de andere auto zit, wordt het lastig.”

Zoals gezegd is er, volgens Wolff althans, echter ook goed nieuws voor Mercedes. “De tweede plek is, nadat we het spoor na vrijdag een beetje bijster raakten, namelijk beter dan verwacht”, denkt Wolff. Of Hamilton er ook zo over denkt? “Dat weet ik nog niet, we moeten elkaar nog spreken. We moeten dit ook nog even verwerken.”

