Red Bull-reserve Sette Camara vervangt Hartley in Formule E

Red Bulls reserve- en testcoureur Sergio Sette Camara vervangt oud-Formule 1-coureur Brendon Hartley bij het team van Dragon in de Formule E. De Braziliaan zal het restant van het seizoen, zes races in Berlijn, voor het team rijden.

Sette Camara was de afgelopen drie jaar actief in de Formule 2 en werd begin dit seizoen aangekondigd als reserve- en testcoureur bij Red Bull en Alpha Tauri. De Braziliaan verliet McLaren en keerde terug bij Red Bull, waar hij van 2015 tot en met 2017 onderdeel uitmaakte van het opleidingsteam. Nu mag de Braziliaan voor het Dragon-team rijden in de Formule E, waar hij Brendon Hartley, die in 2018 voor Toro Rosso (het huidige Alpha Tauri) reed, vervangt. De Nieuw-Zeelander kende een teleurstellend seizoen in de Formule E, waar hij slechts twee punten pakte in vijf races.

Lees ook: Formule E-baas voelt zich ‘gevleid’ door uitspraken Helmut Marko en Chase Carey

“Het team en ik hadden een heel goede chemie bij de Marrakesh Rookie Test”, zegt Camara. “We voerden het programma uit en presteerden goed door op de tweede plek te eindigen. Ik ben verheugd om het nieuws te delen dat ik opnieuw met ze zal werken, dit keer ook voor races, wat het nog meer speciaal maakt”, aldus de Braziliaan.

Lees ook: Formule E maakt seizoen vol met zes races in Berlijn

Sette Camara wordt de teamgenoot van Nico Müller en mag het restant van dit Formule E-seizoen afmaken. Dat houdt in dat hij zes races zal rijden door de straten van Berlijn, waar van 5 tot en met 13 augustus op drie verschillende lay-outs gereden zal worden. Hierdoor zal de Braziliaan niet als test-en reservecoureur kunnen dienen voor Red Bull en Alpha Tauri tijdens de tweede race op Silverstone, dat de naam 70th Anniversary Grand Prix draagt.